Ofensiva de la oposición contra los indultos: “Se alían con delincuentes y pisotean a los jueces”

La sesión de control al Gobierno hoy en el Congreso podría parecer algo descafeinada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en viaje oficial a Argentina y Costa Rica. Sin embargo, los indultos han marcado el debate, después de que esta semana se produjera un nuevo giro de guion con la carta de Oriol Junqueras, en la que renegaba de la vía unilateral hacia una salida acordada. El Gobierno ha agradecido este “gesto importante” y sigue enfocado en hacer pedagogía para intentar vencer el rechazo que existe en la sociedad, la Justicia y la oposición a la medida de gracia.

Este rechazo ha quedado patente hoy en la Cámara, en forma de ofensiva por parte de la oposición, en vísperas que el próximo domingo PP, Vox y Ciudadanos se manifiesten en la plaza de Colón de Madrid. “Sus indultos nada tiene que ver con la convivencia, sino con el bienestar de su gobierno”, ha abierto fuego la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, contra Carmen Calvo, asimilando la medida de gracia con “un insulto” y criticando que se equipare la justicia con la “venganza”.

Desde el PP se ha asegurado que “la carta de Junqueras inquieta todavía más a los españoles, porque se pretende pasar de un referéndum ilegal a uno pactado al margen de la Constitución”. Un extremo que desde Moncloa descartan, confirmando que no se superarán los límites que marca la ley. La portavoz popular ha puesto voz al temor de que la medida de gracia lleve aparejada la reincidencia -“los indultos lo que van a conseguir es que vuelvan a delinquir”- y ha recordado que los líderes del “procés” lo que quieren es la amnistía. “¿Por qué aceptan como interlocutor a un condenado por sedición y malversación? Aclárelo, si es que puede”, ha cerrado su intervención Gamarra, con un interrogante que Calvo no ha respondido, aferrándose a que esto todavía no ha ocurrido y no existe “el control preventivo” en la Cámara.

“Quien calla, otorga”, le ha espetado entonces la portavoz popular, que ha echado en cara la pérdida de votos del PSOE en Madrid, como un “abandono” de socialistas que “les dan la espalda”. Gamarra ha definido el referéndum pactado como “la coartada perfecta” y ha afeado que los socialistas no hablaran de los indultos durante las campañas electorales a las generales y las catalanas. “No nos tomen el pelo, no nos tomen por tontos. Los españoles no quieren un Gobierno que se alíe con delincuentes, que pisoteen a los jueces y que igualen Justicia con venganza”, ha finalizado.

Por su parte, Calvo le ha espetado a Gamarra que se preocupara menos por los militantes socialistas y más por “los compañeros de su partido que no van a venir a hacerse la segunda parte de la foto de Colón”. La vicepresidenta primera ha utilizado esta manifestación para acusar al PP de ir detrás de Vox y de “seguir enfrentando a España y Cataluña”. “Es lo que han hecho estos diez años, este Gobierno es heredero de su desastre, lo que hacemos es intentar solucionar ese desastre”, ha criticado. Calvo ha elevado el tono de crítica para asegurar que lo que “inquieta” a la sociedad es la “corrupción y la bronca” del PP y desafiado a los populares a que sean “valientes” y vayan a recoger firmas a Cataluña. “Miren a la cara a los catalanes y los españoles no independentistas y díganles qué solución tienen para Cataluña porque no la tienen”, ha zanjado.