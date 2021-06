Ortuzar pide al Estado el reconocimiento del País Vasco y Cataluña como naciones

El aleteo del independentismo se traslada al País Vasco. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reclamado un “nuevo estatus” tanto para Euskadi como para Cataluña. Tan solo un día después de que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte a los independentistas catalanes condenados por los actos del 1 de octubre de 2017 y salgan de la cárcel, la artillería independentista retumba con más fuerza, si cabe.

En una entrevista a Euskadi Irratia, el líder de los nacionalistas vascos ha reclamado un nuevo estatus tanto para Euskadi como para Cataluña, que según él, se debe basar en el reconocimiento de ambas Comunidades como naciones, la bilateralidad con el Estado y un sistema de garantías para resolver los conflictos “a través del diálogo y desde el respeto”.

No obstante, la libertad de los políticos presos y la reactivación de la mesa diálogo entre el ejecutivo central y el gobierno de la Generalitat se interpreta como una gran oportunidad para dar pasos en la dirección que reclaman los independentistas. No en vano, ha destacado que los nacionalistas vascos también trabajan para un nuevo encaje territorial. No en vano, la aprobación de un nuevo estatuto vasco se encuentra en estos momentos paralizada a la espera de que se retomen las negociaciones que podrían iniciarse tras el verano.

En este sentido, el líder del PNV ha insistido en que, por el momento, seguirán manteniendo el apoyo que hasta ahora han brindado a Pedro Sánchez, en parte, porque, dice, no existe ninguna otra alternativa. No obstante, el líder de los nacionalistas vascos ha mostrado su descontento ante el incumplimiento de varios de los puntos que se contemplaban en el acuerdo de investidura que firmó en con el gobierno de coalición como el Tren de Alta Velocidad o la modificación del contenido de los conocidos como decretos digitales.

No en vano, ese nuevo estatuto que ahora vuelven a reclamar los nacionalistas vascos estaba previsto en el acuerdo de doce puntos que firmaron PNV y el gobierno de coalición. En este sentido, y ante la intención de reactivar tras el verano la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, Ortuzar ha dicho que “debemos hablar entre los partidos” y que la voluntad del PNV es llegar a “un consenso lo más amplio posible” sobre un nuevo estatus para Euskadi. Así, el dirigente jeltzale ha afirmado que le gustaría que en ese consenso estuvieran “los que apoyaron el Estatuto de Gernika” y también “los que se quedaron fuera, especialmente la izquierda abertzale”.

De hecho, se ha referido a la relación que mantiene con Bildu y ha subrayado que, “si quiere, estamos dispuestos a hablar sobre ello, y no solo con ellos, sino también con el PSE, con Podemos y con el PP”. “Aunque veo muy complicado llegar a acuerdos con el PP en el momento en el que están”, ha puntualizado.

Por otro lado, Andoni Ortuzar ha señalado que, “desafortunadamente”, la relación con EH Bildu no se ha suavizado, y ha lamentado que la formación soberanista se halle “en guerra total contra nosotros”, ya que, en su opinión, “se ven a sí mismos como nuestra alternativa, y su obsesión es quitarnos de todas partes”.

“Por eso su actitud es tan negativa, haciendo en todos los sitios una oposición dura y severa, y en esas condiciones no es nada sencillo para nosotros mantener una relación normal”, ha asegurado.