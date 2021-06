El abogado de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha presentado este martes coincidiendo con la declaración en calidad de imputada en ‘Kitchen’ de su clienta un escrito en el que apunta que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas carece de “credibilidad”. Además subraya que el trabajo del inspector jefe que dirigió las pesquisas en la trama “Gürtel”, Manuel Morocho, no se resintió cuando fue adscrito temporalmente a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO), ya que asegura que ya se había finalizado las investigaciones judiciales.

El letrado Jesús Santos considera que Bárcenas ha incurrido “en numerosas contradicciones relativas a la existencia de las grabaciones, la identidad de las personas que conocían la existencia de las supuestas grabaciones, el encargo realizado al [preso] Isidro Sánchez, el precio pagado por el encargo, el resultado del supuesto encargo realizado a este interno, entre otras muchas”, destaca el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

“Falta de credibilidad”

Con este escrito, la ex dirigente del PP busca que tanto el juez Manuel García Castellón como los fiscales de esta pieza 7 del “caso Tándem” tengan “una total información sobre la absoluta falta de credibilidad del señor Bárcenas”. Para eso, aporta además una serie de documentos con el objetivo de que sean tenidos en cuenta en la declaración de la que también fuera ministra de Defensa, informa Efe.

María Dolores de Cospedal está citada este martes en la Audiencia Nacional para declarar como investigada en la pieza separada del “caso Tándem” denominada “Operación Kitchen”, en la que se investiga el espionaje y el robo de documentación a Luis Bárcenas, que en 2013 había amenazado con aportar información sobre la presunta financiación ilegal del PP, y sobre el cobro de sobresueldos de sus dirigentes, entre ellos Mariano Rajoy.

Esta semana pasarán por la Audiencia Nacional tanto Cospedal como su marido, Ignacio López del Hierro, o su exjefe de Gabinete José Luis Ortiz. Tal y como adelantaba hoy LA RAZÓN, el comisario José Manuel Villarejo amenazó de forma velada en febrero de 2017 a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal para que le ayudara en su disputa con el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, según consta en tres grabaciones del presunto cabecilla del clan policial