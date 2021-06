Villarejo, al marido de Cospedal: “Me dicen del CNI que debería contar cosas de tu parienta y del presi”

El comisario José Manuel Villarejo amenazó de forma velada en febrero de 2017 a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal para que le ayudara en su disputa con el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, según consta en tres grabaciones del presunto cabecilla del clan policial, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

“Se ha puesto en contacto un tipo del loco del CNI para decirme que debería yo contar cosas de tu parienta y de esa manera evitaríamos problemas y que tiene que ser urgentemente antes del congreso”, asegura Villarejo al empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, a quien trasladó que según su interlocutor si no daba información sobre ella sufriría una “campaña brutal”. La grabación se produce el 4 de febrero de 2017, días antes de que el 10 de febrero se iniciara el congreso del PP, que finalizó el 12 de febrero con la reelección de Mariano Rajoy.

“Incluso me han dicho: si tienes del presi [Mariano Rajoy], no importa, fíjate qué cabrones”, completa Villarejo al marido de Cospedal, que anuncia al comisario su intención de trasladar a su mujer el aviso por la supuesta actuación del CNI, controlado en esas fechas por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

“Coméntale a María Dolores”

“No sería malo, no sé, coméntale a María Dolores, si te parece bien, yo del único que me fío de ahí es del secretario de Estado [Francisco Martínez], sobre todo para contarle los datos de Andorra, es una línea de investigación que machaca a todos estos independentistas, porque son 12.000 cuentas de las cuales hay 4.000 de empresarios catalanes. Pero yo, con la gente que hay ahora, que todavía lo maneja Cosidó, no me fío de nadie”, destaca el comisario jubilado, que según consta en otras grabaciones buscaba conseguir un negocio en el país pirenaico.

Cospedal debe de tener mucho cuidado, porque van a muerte contra ella, a muerte, no te puedes ni imaginar. Me han ofrecido de todo, cuéntanos cosas, de Cataluña, que nosotros sabemos que ella hizo... José Manuel Villarejo

En otra parte de la conversación, cuya grabación está en el sumario del “caso Tándem”, Villarejo advierte a López del Hierro de que Cospedal “debe de tener mucho cuidado, porque van a muerte contra ella, a muerte, no te puedes ni imaginar. Me han ofrecido de todo, cuéntanos cosas, de Cataluña, que nosotros sabemos que ella hizo...”, completa Villarejo, que traslada a López del Hierro que no aportó información de la ex secretaria general del PP al CNI, a los que según dice les dio largas: “No tengo ni puta idea de lo que me estáis contando”, concluye el comisario, que fue interrumpido por el marido de Cospedal, que le contesta, de forma literal: “Ahora después se lo digo”.

Extracto de la agenda de Villarejo

“Obviamente les he mandado a cagar, pero es importante que ella lo sepa, y si tiene ocasión, a la enana de los cojones, que de una puta vez le tire de la oreja y le diga, tía, déjame tranquila, y vamos a ser por una vez honestos en el congreso. Y que gane el mejor o lo que sea, pero no me hagas esa judiada”, finaliza Villarejo.

Las agendas del comisario requisadas por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ponen de manifiesto las relaciones del matrimonio Cospedal-López del Hierro con Villarejo. El 5 de enero de 2017, el comisario escribe sobre una conversación política con el empresario: “Muy mosca con la Vice y con Picó”, en alusión a Soraya Sáenz de Santanaría y su exjefa de gabinete en el Gobierno María González Picó. En el sumario del “caso Tándem” consta que Villarejo investigó a Picó, sobre quien llegó incluso a elaborar un dosier.

Agenda de Villarejo

En otras anotaciones, el presunto cabecilla del clan policial escribe que había advertido a López del Hierro de que “el PP debería estar al margen” y de que “cesen ya a Cosidó. Quedó en transmitirlo todo”.

Precisamente, María Dolores de Cospedal está citada este martes en la Audiencia Nacional para declarar como investigada en la pieza separada del “caso Tándem” denominada “Operación Kitchen”, en la que se investiga el espionaje y el robo de documentación a Luis Bárcenas, que en 2013 había amenazado con aportar información sobre la presunta financiación ilegal del PP, y sobre el cobro de sobresueldos de sus dirigentes, entre ellos Mariano Rajoy.