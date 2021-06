El Tribunal de Cuentas eleva a 9,5 millones la factura del “procés”

El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 5.422.899,28 euros el supuesto desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el “procés” en el extranjero entre 2011 y 2017. Un montante aún provisional al que deberán hacer frente en los próximos 15 días más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a quienes reclama 1,9 millones, y el ex president Artur Mas, cuya supuesta responsabilidad contable asciende a 2,8 millones. El ex conseller Raül Romeva, por su parte, afronta una posible fianza de 2,1 millones.

La partida más voluminosa se corresponde con las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista y llevar a cabo actividades de sensibilización y de implicación de la sociedad civil catalana, así como impulsar programa de visitantes internacionales. En total, se habrían desviado 3,8 millones a este fin.

El segundo desembolso en importancia según el desglose de ese acta provisional, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, es el correspondiente a las “embajadas” catalanas, que según el Tribunal de Cuentas se habrían gastado 1,2 millones de forma irregular.

Los viajes del Gobierno de Puigdemont al extranjero para promocionar el proceso independentista también son señalados por el organismo fiscalizador, que considera que no debieron pagarse con dinero público. En total, la Generalitat desembolsó por este concepto 389.537 euros.

Esta cantidad se une a los 4,1 millones que ya tuvieron que afianzar ante el Tribunal de Cuentas los líderes del desafío soberanista y ex altos cargos de la Generalitat por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Por lo tanto, el tribunal eleva ahora a un total de 9.569.174,25 euros la factura del desafío soberanista que se habría costeado con dinero público.

El organismo fiscalizador ha convocado hoy a los representantes legales de Puigdemont y Mas, de los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y de más de una treintena de altos cargos de la Administración catalana (entre ellos una docena de sus “embajadores”) para trasladarles la liquidación provisional de los gastos de esa acción exterior, más de 500 folios en los que desmenuza esa supuesta desviación de dinero público a la que tendrán que hacer frente, una vez ese montante sea definitivo (a la espera del recorrido de sus alegaciones), con las correspondientes fianzas.

Los gastos bajo sospecha de Diplocat

Según un informe de fiscalización efectuado por el propio tribunal, el 74,3% de las actividades desarrolladas por Diplocat, el brazo diplomático de la Generalitat, entre 2013 y 2017 (558 de las 751 organizadas) tuvo como fin último “publicitar, impulsar, promover, y promocionar el proceso soberanista”. El organismo fiscalizador concluyó que el total del gasto de esa acción exterior ascendió entre 2011 y 2017 a 416,8 millones de euros, de los que 27 correspondieron a las “embajadas” catalanas y otros 15,8 millones a Diplocat.

El coste de las principales actividades de Diplocar vinculadas al “procés” que señala expresamente el Tribunal de Cuentas asciende a 3,7 millones de euros. La parte del león la acaparan los casi 1,4 millones que pagó entre 2013 y 2015 a la consultora Independent Diplomat (ID) (a quien también recurrió la “embajada” de la Generalitat en EE UU) para ayudar al Govern a avanzar en sus “objetivos diplomáticos” en el marco del “proceso para el ejercicio del derecho a decidir”.

Además, el informe recoge que Diplocat destinó otros 644.904,40 euros a reuniones institucionales, organización de actos en centros universitarios y “think tanks” de Europa y de Estados Unidos, mesas redondas y conferencias, así como 543.014,10 euros más a diferentes programas de visitas internacionales tanto de políticos y líderes de opinión como de periodistas.

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas detectó otros 308.530,29 euros más desembolsados en la elaboración de documentos y argumentarios con información sobre “la dimensión internacional del proceso político catalán”.

Al menos 327.736 euros de las embajadas

En el ámbito de la comunicación, el Tribunal de Cuentas señala que el 99,7% de esas actividades estuvieron relacionadas con el proceso independentista y el gasto total ascendió a 86.088,79 euros. Destinados, sobre todo, a la publicación de artículos en las principales cabeceras de la prensa internacional, en ruedas de prensa y en encuentros con corresponsales extranjeros como los que tuvieron lugar en noviembre de 2015 en la Delegación de la Generalitat en Madrid o el celebrado con la presidenta del Parlament el 2 de febrero de 2017 en un céntrico hotel de la capital.

El Tribunal de Cuentas también destaca el gasto de 451.171,11 euros en la web Catalonia Votes, inicialmente concebida para publicitar la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero que se mantuvo activa hasta el referéndum soberanista del 1-O tres años después. Asimismo, el organismo fiscalizador identificó diversas contrataciones sospechosas de Diplocat todas ellas vinculadas al 1-O (equipos de expertos electorales y visitas de parlamentarios y eurodiputados coincidiendo con el referéndum ilegal), que supusieron pagos por un total de 305.789,01 euros.

Por último, el tribunal cifra al menos en 327.736 euros el dinero empleado por las «embajadas» en difundir el «procés» y buscar apoyos a la causa independentista.