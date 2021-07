Pablo Iglesias reaparece dos meses después de su dimisión tras el 4-M

El que fuera líder de Podemos ha reaparecido dos meses después de que dimitiera y abandonara la política tras los comicios de la Comunidad de Madrid en los que se presentó convencido de que podría volver a reeditar un pacto con PSOE que sacara a Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid y tras asumir los resultados como un “fracaso personal”.

Después del cambio de look con el que comenzó su “nueva vida” no política en el que, posado mediante, dejó ver que se había cortado la coleta y ha vuelto a reaparecer para impartir la conferencia inaugural del curso Asesoría política a gobiernos y administraciones en el marco de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Lo ha hecho por sorpresa y por medio de videoconferencia ante un pequeño grupo de doctorandos de España y latinoamérica. En ella ha explicado cómo debe desenvolverse un candidato -de izquierdas- en el actual panorama de medios de comunicación. “Es importante que cualquier director de comunicación de un candidato conozca bien quién es quién en los medios; no es tan sencillo, hace falta aprendizaje en el territorio”, ha destacado durante la conferencia.

Iglesias ha centrado su intervención en cómo se prepara una entrevista hasta lo que considera sus puntos fuertes: los debates.