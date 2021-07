Villarejo desmiente a Cospedal: “Hablábamos de trabajo”

José Manuel Villarejo ha desmentido que como declaró María Dolores de Cospedal solo mantuvieran conversaciones de carácter social: “Casi siempre de cosas de trabajo, porque es que yo no hablaba más que de cosas de trabajo”, ha asegurado este martes el comisario jubilado, que después ha bromeado con los periodistas: “Yo de temas personales hablaba con mis amigos, con alguna amante, pero en fin, normalmente con amigos”.

El propio juez que investiga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas no se creyó a Cospedal, y durante el interrogatorio le dijo: “Si su interés es saber si les están espiando, por ejemplo, lo lógico es que la conversación que tienen no sea una conversación banal, que es lo que usted me ha venido a decir, sino una conversación profesional. Es decir, [que hablaran] sobre qué avances puede hacer él en detectar esas posibles escuchas”, apuntó el magistrado.

Agente de inteligencia

Preguntado de nuevo por LaSexta sobre si su relación con Cospedal era “social” o “profesional”, como cree que el juez, Villarejo ha resaltado que “la semántica es un tema muy interesante, yo creo que realmente somos todos realmente un poco libertinos a la hora de establecer terminologías, yo entiendo que las relaciones sociales cada uno lo entiendo como sea, mis actuaciones eran como agente de inteligencia”, ha concluido el comisario jubilado.

Por el contrario, el ex mando policial sí ha secundado la declaración de la expresidenta de Castilla-La Mancha, quien negó haber pagado cualquier cantidad de dinero al excomisario: “Nunca jamás me pagó nada el Partido Popular, para mi desgracia. Insisto, yo cuando hablaba con la señora Cospedal lo hacía como representante que era del Gobierno, como representante del presidente del Gobierno”, ha completado.

Villarejo ha acudido este martes a la Audiencia Nacional para entregar al juez Manuel García Castellón el número de teléfono desde el que el comisario asegura haber enviado mensajes a Mariano Rajoy sobre el espionaje a Luis Bárcenas, también denominado “Operación Kitchen”.