Así desmontó el juez la versión de Cospedal sobre Villarejo: “Si hablaron de espionaje no era una conversación banal”

El juez Manuel García Castellón, que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Kitchen”, desmontó la versión que le dio en su declaración como investigada el pasado martes 29 María Dolores de Cospedal sobre sus reuniones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que la ex secretaria general del PP circunscribió a meras conversaciones sociales, según consta en la grabación de la declaración como investigada de la expresidenta de Castilla-La Mancha, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

“Si su interés es saber si les están espiando, por ejemplo, lo lógico es que la conversación que tienen no sea una conversación banal, que es lo que usted me ha venido a decir, sino una conversación profesional. Es decir, [que hablaran] sobre qué avances puede hacer él en detectar esas posibles escuchas”, apuntó el magistrado, que después reprochó a Cospedal que le hubiera dicho que era “una conversación banal”.

Esta frase rompió la estrategia de Cospedal, que tomó de nuevo la palabra para aclarar que esos “avances” sobre el supuesto espionaje que sufría el PP procedían de “la relación” que Villarejo “tenía con amigos suyos que estuvieron antes en la Policía, no en cuanto que actuara profesionalmente”, ya que “nunca” le había hecho “ningún encargo profesional”.

Conversaciones profesionales

Pero al instructor no le satisfizo la titubeante respuesta de Cospedal, y prosiguió en su interrogatorio, insistiendo en que las conversaciones con Villarejo deberían haber girado sobre las cosas que ella preguntaba, que eran profesionales.

“Bueno, yo creo que es una persona que te presentan, que te dicen que tiene muy buenas relaciones en todas partes, que te dicen que tiene relaciones en la Policía, que te dicen que tiene también buenas relaciones en la prensa, y yo le digo: bueno, pues si te puedes enterar que nos están espiando a ver si me puedes dar alguna luz sobre este tema”, prosiguió entonces la ex secretaria general del PP, quien acabó confirmando las sospechas del juez: “Eso es algo más que una conversación social, sí efectivamente, pero tampoco era profesional en el sentido de que yo no le hago ningún encargo profesional”.

En ese momento de la declaración el magistrado le interpeló sobre si era consciente de que al realizar un encargo a Villarejo, que tenía una empresa privada, tendría que pagarle por el servicio. Pero Cospedal reiteró que sus reuniones con el comisario entraban en el ámbito de la esfera social, y que no le había realizado ningún encargo profesional.