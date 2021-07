De Ayuso a Feijóo, todos los reproches de los presidentes a Sánchez

Como se esperaba, la Conferencia de Presidentes se convierte en una reprobación constante al Gobierno. Las comunidades autónomas, sobre todo las dirigidas por presidentes populares, han elevado la voz contra Moncloa en varias direcciones. Por un lado, varios líderes han criticado la dependencia de los tribunales superiores de justicia para decretar medidas para frenar la Covid, mientras otros han exigido un reparto “justo” de los fondos europeos.

Uno de los mandatarios más críticos ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado el “trato preferente para las comunidades desleales con España” mientras que las que más aportan “nunca somos escuchadas”, y ha añadido que asiste a la cita de Salamanca con “pocas perspectivas positivas”. La líder autonómica ha asegurado que acude a la cita, “no solo” porque representa a Madrid sino porque le importa “lo que ocurre en toda España”. Ayuso ha enviado también un mensaje a Moncloa, asegurando que “no volverá a estas conferencias si no se cumple el reglamento, ya que la Conferencia carece de “órdenes del día, ni se nos escucha”. Unas críticas que han repetido varios líderes territoriales durante estos días. Por lo que ha insistido en que la siguiente reunión “se convoca conforme a reglamento o no vendremos”.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo se ha unido a las críticas de la presidenta de Madrid y se ha quejado de que en España haya “un trato cada vez más simétrico”. “Espero que esta reunión informal sirva al menos para que nos escuchemos y para que el presidente (Pedro Sánchez) nos escuche”, ha apelado.

Desde Canarias, su presidente Ángel Víctor Torres ha asegurado que los fallos judiciales contra medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias en este momento de la pandemia no son un varapalo a su Ejecutivo sino “un varapalo a la lucha contra la pandemia”. “El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es un varapalo a la lucha contra la pandemia, no es un varapalo al Gobierno”, aseveró.

Una ley de pandemias

El jefe del ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, pedirá a Sánchez que tome decisiones en la gestión de la pandemia de coronavirus y, en caso de no hacerlo, permita a las comunidades tener el amparo jurídico de una legislación específica que evite la “incertidumbre” que sufren cuando deben adoptar medidas. Además, el presidente de la comunidad murciana ha exigido “igualdad” y un “trato justo” en el reparto de los fondos Next Generation UE, así como el envío de más vacunas para agilizar la inmunización de la población, que es la “gran herramienta” frente al covid.

Desde Asturias, el socialista Adrián Barbón ha indicado que defenderá en la Conferencia de Presidentes que si hay excedentes de vacunas, como puede ser el caso de la Janssen , “Asturias las recibiría con los brazos abiertos para inmunizar todavía más rápido para hacer frente a esta nueva ola de los no vacunados”.

El presidente de Valencia, Ximo Puig ha querido poner el foco en la ausencia del president de Cataluña, Pere Aragonés, que ha considerado “un error inmenso no estar donde se discute el futuro de todos”. Preguntado por su “echa en falta” a Cataluña en la reunión, Puig ha contestado: “A mí me gusta hablar de los presentes”. En todo caso, ha considerado que es “un inmenso error no estar donde se discute el futuro de todos, pero cada uno toma sus decisiones”, informa Efe.

Fin a los “privilegios”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que su Gobierno buscará el consenso “hasta el último minuto”, pero ha advertido de que “no puede haber privilegios para unos territorios en detrimento de otros”. Moreno, ha defendido “la igualdad entre españoles y la colaboración para superar juntos esta crisis”.

El anfitrión de la cita, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido que los recursos económicos aportados por el Gobierno a las autonomías para combatir los efectos de la pandemia de la covid se mantengan en los próximos años, ya que las necesidades se van a mantener en el ámbito sanitario, educativo y servicios sociales.