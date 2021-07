El desaire de Aragonès: viaja a Ginebra a reunirse con Marta Rovira el día de la Conferencia de Presidentes

📷Avui el president, i coordinador nacional d'ERC, @perearagones, i la secretària general d’ERC, @martarovira, s’han pogut retrobar i reunir a📍Ginebra



L'amnistia🎗️i l'autodeterminació📩 són el camí per fer possible el retorn de les persones exiliades. Et volem a casa, Marta!💛 pic.twitter.com/MsCZ0RKZPf