Sarkozy, Vargas Llosa, Girauta, Vidal Quadras o Fidalgo tendrán voz en el cónclave del PP

El PP arranca su cónclave el lunes en Santiago de Compostela y culminará el domingo en Valencia y que contará con la presencia del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, Nicolás Sarkozy, Lepoldo López o Carlos Payá, entre otros. Con ello, el PP pretende mostrar su “fuerza” y reivindicar el proyecto de Pablo Casado como la verdadera y única “alternativa” al Ejecutivo de Sánchez. Dicho cónclave “será el punto de partida para los proyectos que lleven al PP al Gobierno de España”, destaca el partido.

Hasta 400 personas han participado en las mesas privadas y previas que se hiceron a puerta cerrada, un “análisis de preparación” como forma de trabajo que estableció el PP y en el que, todos los que han trabajado en ponencias y debates del mismo han mostrado una “excelente” acogida. Los populares subrayan que las negativas a las mesas de debate fueron “mínimas” y la mayoría fue por “motivos de agenda”.

Fuentes del partido aseguran que las relaciones con el líder de Cs, Albert Rivera son “fluidas” pero que del partido nunca salió que fuera asistir al cónclave. “Nunca hemos introducido ese tema”, algo que, por otro lado tampoco llegaron a desmentir.

Serán un total de 70 cargos del partido los que intervendrán en los cinco días cónclaves previos a Valencia donde también participarán personas de la sociedad civil además de líderes internacionales.

El sábado se celebrarán mesa con alcaldes, otra con presidentes autonómicos sobre “los gobiernos de la libertad” -a última hora de la mañana- donde también estará la presidenta de la comunidad de de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-. La mesa de presidentes regionales en oposición será la de “la alternativa necesaria” y habrá otra con presidentes regionales. También asistirán ese día José María Aznar y Mariano Rajoy que tendrán un papel protagonista con sendas intervenciones con Pablo Casado. Rajoy lo hará el lunes en Santiago en un conservatorio sobre pogreso y empleo y Aznar en Sevilla sobre fortalecimiento institucional

Con la convocatoria el PP se muestra convencido de que está en “buena forma” y destacan que el ensanchamiento del votante no solo tiene que venir del ámbito ideológico, que también, sino mostrar la capacidad de mostrar equipos, de organización y movilización. “El tiempo le ha dado la razón a Casado”, destacan y subrayan que ha sabido reflotar al partido en una situación delicada.

El PP no solo aspira a unificar el voto de las tres corrientes en las que tiene que “seguir trabajando” sino también a los socialdemócratas críticos donde, por lo que la convención irá en esa línea.

Líderes Europeos

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy participará el miércoles para aportar su experiencia en el paquete reformista que llevó a cabo en Francia además de su gestión en la resolución de crisis durante su mandato. Tambien en el cartel de líderes internacionales estará el canciller austriaco Sebastián Kurtz que participará el domingo en la clausura de la convención donde hablará del futuro de Europa, los ex presidentes de México y Colombia Felipe Calderón y Andrés Patrana, respectivamente. A lo largo de esos cinco días Donal Tusk, Manuel Durao Barroso, Antonio Tajani y Margarita Schinas además de Lepoldo López, Carlos Payá o Gerardo Bongiovannni, también han confirmado su participación.

A la cita acudirán ex ministros como Román Escolano, Juan Costa, Josep Piqué, Fátima Báñez, e Isabel García Tejerina además de el que fuera secretario general de CC OO José María Fidalgo o el ex portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta; el ex presidente de Vox, Alejo Vidal Cuadras y Javier Rupérez, dirigente de UCD.

La participación de Girauta y Vidal Quadras será el martes en Valladolid y, según fuentes el partido son ejemplo del “interés” que despierta el partido que lidera Pablo Casado en estos momentos, lo que escenificaría, junto a Fidalgo el “ensanche” del PP en cuanto a su espectro de voto.