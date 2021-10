Así ha sido el rifirrafe entre Macarena Olona y Yolanda Díaz por la condena al diputado “delincuente” que “pateó” a un policía

El rifirrafe dialéctico de esta semana en la sesión de control al Gobierno ha vuelto a estar protagonizado por la diputada de Vox, Macarena Olona, y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Unas intervenciones tensas a cuenta de la condena del Tribunal Supremo al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, lo que provocó la reprimenda de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Macarena Olona ha preguntado “dónde está el diputado delincuente” y si la vicepresidenta del Gobierno “le va a sacar a patadas o tendrá que ser la formación que lidere Abascal quien le saque a golpe de Tribunales”. “¿Dónde está el diputado delincuente de su partido? ¿Por qué no ha venido?”, preguntó al tiempo que afirmó que “un diputado delincuente” supone “una mancha” para la Cámara Baja. La diputada de Vox ha reprochado a la vicepresidenta que el diputado no haya ido “a dar la cara ante los españoles” y ha acusado a Rodríguez de solo “parecer valiente cuando patea a los agentes” de Policía. Además, ha advertido de que si Unidas Podemos no le suspende como diputado obligará a Vox “a sacarle a golpe de recursos judiciales”.

Es en ese momento cuando la presidenta del Congreso ha paralizado la sesión para pedir a la diputada del partido que lidera Abascal que “se dirija a los miembros de esta Cámara con el debido decoro y respeto”. Al tiempo que llamaba al silencio a dos diputados de Vox a lo que Olona respondió en su turno de réplica que no era ella la que le llamaba dilincuente al diputado de Podemos sino que “ha sido el Tribunal Supremo”.

Ante esta interpelación, la vicepresidenta del Gobierno decidió responder solo a la pregunta que le había formulado. De manera que no ha entrado en la cuestión que planteaba por la diputada sobre sí va a pedir la renuncia del escaño al diputado de Unidas Podemos. “A pesar de las distancias que mantenemos, debemos cumplir con nuestras obligaciones y respetar a esta cámara”, comenzó la vicepresidenta para después repetirle -como en la pasada sesión de control- que “existe un abismo” entre ambas.

Olona cargó contra la vicepresidenta asegurando que “no cumple ni cuando está en su despacho ni cuando está en esta Cámara”. Del mismo modo arremetió contra Díaz arrojándole las cifras del paro juvenil en España y ha acusado al Gobierno de tratar de “comprar” y sobornar” a los jóvenes -por el bono cultural-. También le ha reprochado a Díaz, la “ministra comunista”, que “cuide de los sindicatos” y de “regarlos de dinero público para tenerles silenciados y no incendiadas las calles”.

Ante esto la vicepresidenta aseguró que no iba a continuar con la crispación. “A mi no me va a encontrar en un tono como el que usted emplea porque respeto a este país y a esta cámara”, garantizó Díaz, quien respondió a la pregunta inicialmente planteada por la diputada de Vox sobre sí pensaba que cumplía con su trabajo como ministra. “El ministerio de Trabajo ha dictado 24 decretos ley, cinco normas con rango de ley y 16 reales decreto”, recordó para pedir a Olona que “no diga que no trabajamos, puedo entender que pueda discutir o discrepar de nuestras políticas”, le concedió para después pedir a Vox que “aporten algo a su país y dejen de hacer lo que han hecho en esta cámara”.