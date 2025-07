La ofensiva por el "saunagate" atosiga a Sánchez

Que el suegro de Pedro Sánchez, el ya difunto Sabiniano Gómez, tenía saunas en las que había hombres que mantenían relaciones sexuales entre sí no es nada nuevo. Tampoco lo es el runrún de que en ellas se ejercía la prostitución. Todo se ha contado ya, ya se ha utilizado.

Salvando las distancias, es como la foto de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado: no sorprende a nadie, pero viene y va. Y a Sánchez no le podía haber venido la ola de las saunas en un momento menos oportuno. Pero lo peor para él es que el PP no va a aflojar, le va a atosigar, y va a ir a más.

El PSOE vive estas semanas una relación complicada con una parte muy importante de su electorado, las mujeres. Las investigaciones de la UCO han desvelado cómo José Luis Ábalos y Koldo García se intercambiaban mujeres como si de cromos se tratase ("la Carlota se enrolla que te cagas", dijo el exministro) y en el intento socialista de crear un nuevo impulso les saltó el escándalo de Francisco Salazar.

Tal es golpe a la línea de flotación de Sánchez que, según el CIS del pasado viernes, el PSOE habría perdido actualmente un tercio de sus votantes mujeres. Y podría ser más, ya que los barómetros del organismo suelen sobreestimar el voto socialista. Por eso el PSOE ahora pisa el acelerador con medidas como expulsar de sus filas a los clientes de prostitución e intentar aprobar, por enésima vez, una ley para abolir la prostitución.

Es en este contexto que Feijóo ha olido la sangre y, el pasado miércoles, cruzó una línea que hasta el momento había evitado. En el debate en el Congreso de los Diputados, el líder de la oposición le afeó a Sánchez que se comparara con él y lanzó el dardo: "¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". Le acusó, además, de intentar "ilegalizar su biografía".

El padre de Begoña Gómez arrancó su faceta de empresario en los años 80 y, en medio del despertar sexual tras la dictadura, acabó regentando tres saunas gays y un prostíbulo con mujeres, negocios que estuvieron en su familia hasta hace poco.

La sauna más conocida de las tres es la Adán y en la capital madrileña siempre se ha comentado que ahí se ejercía la prostitución. De hecho, un personaje nada sospechoso de ser contrario a Sánchez como Bob Pop, cuenta en su libro 'Mansos' (que más tarde se convirtió en la serie de Movistar 'Maricón perdido') cómo en la sauna Adán se ejercía la prostitución.

Esos rumores también aparecen en los audios de José Manuel Villarejo, en los que se habla de que ahí se ejerce la prostitución, que Begoña Gómez trabajó de contable para la empresa de su padre (de ahí lo de "partícipe a título lucrativo") y reconoce que las saunas fueron utilizadas por policías de las cloacas para extorsionar a distintas personalidades. Villarejo intentó construir un informe para dañar a Sánchez por todo ello.

Para Génova, todo esto se ha convertido en material inflamable con el que poder dañar a un PSOE tocado en su frente feminista. El partido de Alberto Núñez Feijóo está convencido de que el piso en el que residían Sánchez y Begoña Gómez antes de trasladarse a la Moncloa, un apartamento en Somosaguas, fue pagado por el suegro del presidente con dinero de sus negocios sexuales.

Además, los populares también quieren investigar una de las saunas, la Adán. El local donde se ubicaba era propiedad de Muface, que se lo alquilaba a Sabiniano. También le alquilaba el primer piso y el ático, que presuntamente se usaban como picadero para ejercer la prostitución. Llama la atención que el alquiler del ático era por unos 800 euros, un precio muy bajo para ser el centro de Madrid.

Para desgastar al PSOE, en el PP han organizado una ofensiva por tierra, mar y aire. O lo que es lo mismo: en el Congreso y en el Senado. Lo han hecho a través de 18 preguntas en la Cámara Baja y 15 en la Alta, con el objetivo de conocer los inmuebles alquilados por Muface en los últimos 10 años y saber si el Gobierno era consciente de su uso.

Y también se ha pedido la comparecencia del ministro Óscar López, responsable del organismo, por el presunto "uso irregular de bienes públicos destinados a actividades vinculadas a la prostitución, explotación sexual o trata de personas".

Esta ofensiva ha pillado a los socialistas con el pie cambiado. Hasta ahora sólo han podido censurar los ataques personales de Feijóo y le han acusado de basarse en un informe de las cloacas del Estado. Pero en Ferraz ya maquinan una réplica, porque saben que va a ir a más, y están convencidos de que hay que devolver el golpe.