La ley de Vivienda, uno de los asuntos que produjo un serio choque entre los socios de Gobierno, ha llegado hoy a la mesa del Consejo de Ministros como anteproyecto de Ley. Una medida que se entiende como el primer hito para la ministra de Derechos Sociales y también líder de Podemos, Ione Belarra, que ha negociado duramente en el seno de Moncloa para su aprobación y para atar su aprobación como parte imprescindible para que los morados dieran su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, la ausencia de la ministra de Derechos Sociales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido destacada al tratarse de una ley en la que los morados eran coproponentes en la negociación con el Ministerio de Transportes. Según ha podido confirmar este diario, la propia ministra pidió estar presente hoy en la rueda de prensa para dar cuenta de los avances de la ley que ahora deberá pasar al Congreso de los Diputados para su tramitación y posterior aprobación. Sin embargo, los morados lamentan que desde Moncloa le informaron que tan solo comparecería hoy -para explicar la ley de Vivienda- la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Un hecho que desde la cuota morada en Moncloa vienen lamentando desde hace tiempo y que se ha producido en varias ocasiones. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no compareció en Moncloa en enero de 2021 para explicar la prórroga de los ERTES, a pesar de ser el ministerio de Trabajo uno de los ministerios directos implicados en la negociación que dio luz verde a la medida. El ya ex vicepresidente Pablo Iglesias tampoco compareció para dar cuenta de la prórroga de los desahucios en 2020, ni tampoco para despedirse del Gobierno tras su salida en marzo de 2021. También ocurrió lo mismo este verano, cuando el Gobierno aprobó la ley de Libertades Sexuales, en la que el ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero era el máximo proponente de la misma. Entonces en Moncloa se escudaron en que se trataba de una segunda lectura del anteproyecto. “La Ley no es nueva”, incidieron.

Ante esta situación, los morados optan por utilizar otra técnica. La de usar las redes sociales -a modo de contraprogramación con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-. Caso que han repetido hoy los morados. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reivindicado a través de las redes sociales su liderazgo en la negociación, como también han hecho otros portavoces del partido durante esta jornada. En su explicación a través de Twitter, Belarra ha defendido la Ley Estatal de Vivienda enfatizando que es la primera ley de Vivienda de la democracia y que desde el Ministerio de Derechos Sociales “ha trabajado a lo largo de muchísimos meses”. Se sintió, la ministra, “particularmente orgullosa” por el “cambio absoluto de paradigma” y “avanzar en el derecho de acceso a la vivienda”.

Hoy damos el primer paso para la #PrimeraLeydeVivienda.



Una ley que empieza a proteger el derecho a la vivienda y a frenar la especulación.

La ministra diagnosticó una “emergencia habitacional” en España por el hecho de que tres millones de ciudadanos hagan un “sobreesfuerzo” para pagar su vivienda, pues le dedican más de un 30% de los ingresos, y pasó a enumerar las distintas medidas que contempla: la regulación del precio del alquiler, la protección a los inquilinos, el que “se lo pone fácil a los pequeños propietarios”, la protección frente a los desahucios con alternativas habitacionales y la reserva de un porcentaje de las nuevas promociones a vivienda pública y alquiler social, informa Efe.