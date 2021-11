La España Vaciada se fija tener lista su plataforma electoral antes de 2022 para un posible adelanto en Andalucía y Castilla y León

La Coordinadora de la España Vaciada se ha marcado como objetivo a corto plazo tener preparada su herramienta política, con la que varias plataformas de distintas provincias concurrirán a procesos electorales locales, autonómicos y nacionales, antes de que finalice este año 2021 ante un eventual adelanto de los comicios en Andalucía y Castilla y León.

Así lo ha detallado en declaraciones a Europa Press uno de los coordinadores de la ‘España Vaciada’ y encargado de crear esta herramienta política, Antonio Sanz. “Estamos trabajando en esa fórmula de coaligarnos, dibujando escenarios para cualquier situación que se pudiera dar”, ha subrayado.

En concreto, Antonio Sanz vislumbra comunidades autónomas en las que existe la posibilidad de este adelanto electoral, refiriéndose expresamente a Andalucía y Castilla y León. Por ello se ha comprometido a tener lista la plataforma política antes de que comience 2022, para que, dado el caso, se pudieran presentar ya a estos comicios anticipados.

El pasado mes de septiembre, los más de setenta colectivos presentes en la III Asamblea General de la España Vaciada acordaron por consenso crear esta herramienta política para presentarse a los próximos procesos electorales que se convoquen, siguiendo así el camino que tomó hace dos años Teruel Existe, que en la actualidad tiene un diputado y dos senadores.

"Nosotros tenemos el objetivo marcado a corto plazo, crear una herramienta para que esté disponible a principios de año y que cualquiera que quiera, bien sea en un proceso electoral local, autonómico o nacional, pueda utilizarla. Mas allá, iremos viendo como van evolucionando los escenarios e iremos decidiendo poquito a poquito", ha explicado Antonio Sanz.

En cualquier caso, la Coordinadora de la España Vaciada ya va marcando sus líneas claras en el caso de que tenga que ser decisivo para facilitar la gobernabilidad. En este punto, Antonio Sanz toma como ejemplo al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y ha apuntado al reequilibrio territorial y a la lucha contra la despoblación como dos grandes condicionantes a la hora de posibilitar la investidura de futuros Ejecutivos.

Precisamente, estas son dos de las reivindicaciones que han hecho a la Coordinadora de la España Vaciada dar el salto a la acción política. "Nosotros tenemos el ejemplo en Alemania, cuando en la unificación del país había una parte que estaba desarrollada y otra llevaba cuarenta años de retraso, ahora han conseguido, a base de generosidad y de esfuerzo, que sea un país equilibrado. Nosotros vamos a luchar y a pelear por eso, es nuestro objetivo", ha agregado Antonio Sanz.

Eso sí, rechazan identificarse con una ideología muy concreta porque, según ha precisado Antonio Sanz, la Coordinadora de la España Vaciada abarca a gente de todo el abanico político. "Vamos a centrarnos en nuestros objetivos, y esto no va ni de derechas ni de izquierdas, sino de problemas, necesidades y soluciones", ha proclamado, aunque se muestran abiertos a dialogar "con cualquiera".

Según ha detallado Antonio Sanz, la idea de la Coordinadora de la España Vaciada es construir esta herramienta política para poder participar en al menos 25 provincias, que es donde tienen representación como plataforma ciudadana. “No podría especificar exactamente en cuántas, pero creo que vamos a ir en muchas provincias, aún sabiendo que en algunas de ellas no tengamos capacidad de conseguir representación”, ha asegurado.

Y es que Antonio Sanz ha defendido que "hay muchísima gente que no se siente representada, que siente que sus problemas no se tienen en cuenta y que, aunque hay muchísima gente en la capital que no sufre estos problemas, por responsabilidad, por conciencia o por ellos mismos quieren participar".

La España Vaciada está representada por más de 160 colectivos de doce comunidades autónomas, algunos de ellos con más de veinte años de trabajo. Sin embargo, es la macro manifestación del 31 de marzo de 2019 la que impulsó la labor de este movimiento: “Ahí se visualiza el problema del desequilibrio territorial y de la despoblación”.

Desde aquel entonces, cuando los coordinadores se dan cuenta de que “no solo están afectados algunos puntitos dentro de la España interior, sino que engloba a muchísima población y muchísimo territorio”, el movimiento se empieza a estructurar y a consolidar a través de esta plataforma.

“Estos dos años nos hemos dado cuenta de que hemos empezado a ser visibles, pero no se nos tiene en cuenta”, ha denunciado Antonio Sanz, que ha explicado que ese fue el embrión para poner en marcha esta herramienta política, aunque el movimiento ciudadano y la plataforma seguirán su línea de trabajo.

"Queremos poner la misma voz que teníamos en la calle durante estos años en los Parlamentos, ya sean autonómicos o nacionales, porque hasta ahora no la teníamos. Esa voz de la España Vaciada no se estaba teniendo en cuenta, no se estaba escuchando, y hasta aquí hemos llegado, yo creo que somos más bien una consecuencia que otra cosa", ha explicado Antonio Sanz.

De este modo, siguiendo el ejemplo de Teruel Existe, que ha sido “la prueba del algodón”, la Coordinadora de la España Vaciada se da cuenta de que “los ciudadanos normales están capacitados” para entrar en la acción política: “Eso nos demuestra que no es una cuestión de políticos o no políticos, además considero que nos han robado la palabra política, la política es el arte de solucionar los problemas de las personas y poniendo delante esos problemas y las personas que otras cosas”.

Asimismo, ven la llegada de los fondos europeos como una “oportunidad” para la España Vaciada de cambiar las tendencias para que el país no sea “desequilibrado con grandes focos productivos en tres o cuatro puntos del país”, sino que sea “todo lo contrario”, conseguir un equilibrio “entre todos los territorios”.