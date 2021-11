Podemos reacciona dos días después al acto de Díaz en Valencia: “Es el pistoletazo de salida”

Han pasado casi 48 horas hasta que Podemos ha interrumpido su silencio. Un silencio atronador que se notaba ya en Valencia este sábado, cuando desde el Teatro Olympia, se celebraba el acto “Otras Políticas”, en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguraba que era el comienzo de “algo maravilloso”. Lo hacía acompañada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder de Más Madrid, Mónica Oltra y con la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Una jornada intensa que apuntaba al inicio de una plataforma de unidad para las próximas elecciones generales. Un acto al que no acudían los pesos pesados de Podemos. Ni ministras moradas, ni portavoces.

El domingo tampoco hubo reacción ninguna. En la formación le quitaban hoy peso al asunto, pero lo cierto es que en la rueda de prensa de Podemos tampoco mencionaron el acto de Díaz hasta que los periodistas preguntaron al respecto. “Hemos saludado la iniciativa, es un acto importante que ha generado expectativas. Es el pistoletazo de salida. Reiteramos el saludo a esta iniciativa”, ha lanzado la portavoz de Podemos, Isa Serra, quien ha repetido en varias ocasiones este mantra. Es el discurso del que no se mueven en la formación para tratar de rebajar importancia al hecho de que la cúpula del partido enmudeciese este fin de semana.

Ante la ausencia de saludos en Twitter durante el fin de semana, el partido zanja con que “la comunicación con Yolanda es permanente”. La formación da pábulo, incluso, a “más actos como éste” y analiza que se ha sucedido un “antes y un después” y que la vicepresidenta segunda ha dado “un paso adelante” y el acto en Valencia es “un pistoletazo de salida” que “ha generado expectativas”. Además, para los morados con este acto se garantiza la unidad del espacio a al izquierda del PSOE. “Yolanda es la mejor para garantizar que todas estemos en este espacio de unidad contando con Más País y Compromís”, ha asegurado.

Una reacción que sucede también, después de que el propio ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias se haya pronunciado en redes sociales para aumentar, todavía más, la presión sobre la figura de la vicepresidenta. Si bien también ha saludado el acto, ha reivindicado que, a su juicio, tanto la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, deberían haber estado presentes en el acto de Valencia. El ex líder ha mandado un mensaje claro a la líder de Unidas Podemos. Ha reivindicado el espacio que deben ocupar tanto Podemos como Izquierda Unida en esta nueva plataforma, como la necesidad de que la discusión se cierre pronto. Aún así, Iglesias ha asegurado que Díaz será capaz de cuidar el espacio de Unidas Podemos, pero ha pedido también que la vicepresidenta de pronto los pasos sucesivos para forjar la alianza de izquierdas. “Se debe dejar cerrado pronto. No vamos a ganar solo sumando caras nuevas construyendo un discurso que reilusione a mucha gente”.