El Congreso rechaza suprimir los desfiles militares, como pedía ERC

El pasado mes de octubre, el grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley con el objetivo de acabar con los desfiles militares como los del Día de la Fiesta Nacional, los cuales consideraba “arcaicos” o “vetustos”. Esa proposición se ha debatido hoy en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja y ha sido rechazada por todos los grupos salvo por el republicano, que ha convertido su defensa de la misma en un ataque constante a las Fuerzas Armadas o, como lo ha definido la diputada socialista Ana María Botella, en un “panfleto antimilitarista”.

Y es que el portavoz de Esquerra en la Comisión, Gerard Álvarez, ha cargado duramente contra todo lo castrense basándose en sondeos de hace más de una década y datos incompletos o sesgados. Ha comenzado su exposición tachando las paradas militares de “antiguas, barrocas e innecesarias”, criticando que el del 12 de octubre de 2019 costase “casi un millón de euros por sacar las pistolitas a la calle”. Y no ha dudado en preguntar al resto de diputados: “¿El presenciar un desfile militar les hace ser o sentirse más españoles?”

Para el republicano, se trata de un “sobrecoste de exhibición patriótica” y para tratar de justificar sus palabras se ha referido a los ensayos que días antes del desfile realizan los aviones del Ejército del Aire. Según ha dicho, causan “estupor” y hasta “temor” a los ciudadanos, pues, en su opinión, muchos pensaron que “el Estado español había entrado en un conflicto armado”.

“Ridículo”

Otros de sus argumentos para desprestigiar estas celebraciones que, ha dicho, “rozan el ridículo”, han sido que “las imágenes que se recuerdan de los últimos desfiles son un paracaidista comiéndose una farola o, en el de este año, viendo la bandera republicana en el cielo”, algo esto último que, para el diputado de ERC, “mola”. Por todo ello ha pedido “suprimir los desfiles militares, suprimir las celebraciones públicas del Día de las Fuerzas Armadas y recortar el presupuesto del Ministerio de Defensa destinado a tales fines y dedicarlos a políticas sociales”.

Hasta ahí han llegado los ataques, pues el resto de los grupos, incluido el de Unidas Podemos, han defendido estos actos militares y a las Fuerzas Armadas. Así, el portavoz del Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca, ha criticado que la proposición de Esquerra es un “menosprecio a nuestras Fuerzas Armadas”, apuntando que “al independentismo se le atraviesa todo, nuestra nación, nuestras instituciones, nuestros militares, nuestra bandera y nuestro himno”. Por ello, ha invitado al diputado republicano a “presenciar el que se celebrará el próximo año”, eso sí, antes de volver a calificar este tipo de propuestas de “ensoñaciones del independentismo”.

Más duro ha sido Miguel Ángel Gutiérrez (Ciudadanos), quien ha comenzado “preocupado” por si el diputado de ERC “deliraba”. Básicamente le ha recordado los gastos de la Generalitat para celebrar año tras año la Diada o para abrir embajadas por todo el mundo. “Se sentirá usted muy catalán con sus embajadas y su Diada”, le ha espetado. Y tras criticar que los catalanes han perdido un 8,9% de poder adquisitivo, le ha recordado que el “22% de los catalanes vio el último desfile del 12 de octubre. Son más de los catalanes que les votan a ustedes”.

“Grandes españoles”

Desde el PP, Antonio González Terol ha arrancado respondiendo a Álvarez que “es imposible que me sienta mas español de lo que soy por un desfile, porque usted y yo, le guste o no, ya somos grandes españoles”. Tras tachar de “proposición fuera de lugar y alejada de la realidad” el documento de ERC, ha criticado los ataques al castellano que se están produciendo en Cataluña o “que se use dinero de todos los españoles para realizar referéndums ilegales”. Algo que ha calificado de “inmoral e indigno”.

Por su parte, los socios del Gobierno también han rechazado la proposición de Esquerra. Desde el PSOE, Ana María Botella ha ensalzado la labor de los militares ante las nevadas de “Filomena”, el volcán, los incendios, las inundaciones o la evacuación de Afganistán y ha insistido en que los desfiles “no son gastos superfluos, son partidas coherentes”. Mientras, desde el grupo de Unidas Podemos, María Mercedes Pérez ha sido la menos beligerante a la hora de rechazar la propuesta pues, en su opinión, “el debate de fondo no es si suprimir los desfiles, sino para qué sirven”. Según ha explicado, esos homenajes y reconocimientos a los militares deberían ir “acompañados de medidas como el aumento salarial o la mejora de las condiciones laborales”.

Argumentos todos ellos que han implicado el rechazo a la proposición de ERC, pues todos los grupos han votado en contra de la misma. El resultado: 32 votos en contra y solo 1 a favor.