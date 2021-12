Casado cree que se desbloqueará el CGPJ “porque Sánchez no va a tener más remedio”

El líder del PP, Pablo Casado, ha presidido la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que se ha celebrado de manera telemática desde la sede nacional del partido. Solo asistieron a ella, de manera presencial, los miembros del Comité de Dirección y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo, Casado se refirió a la intervención que había tenido Pedro Sánchez media hora antes y destacó la “arrogancia”, “insensibilidad” y las “mentiras” que se han cebado en una crisis institucional. Destacó que, cuando Sánchez empleaba el lema “cumpliendo”, se preguntó: “¿Cumpliendo qué?”. “Es un recochineo decir que cumple cuando hace lo contrario a lo que prometió en su programa de investidura”.

En dicha intervención, el presidente del Gobierno aseguró que veía “altamente improbable” la renovación del CGPJ. Sin embargo, Casado se mostró convencido de lo contrario: “Creo que se va a desbloquear la negociación porque Sánchez no tendrá más remedio que cumplir con lo que pide Europa”. El líder del PP destacó que su partido no “puede salir de esa exigencia” que es la que pide la UE, la misma que le propusieron en 2018 después de la moción de censura. Por ello, “será él -Sánchez- quien tendrá que explicar por qué ahora pretende hacernos responsable de lo que incumple”. Casado recordó que lo que cambió es que el informe de la Comisión Europea de julio dijo que, en paralelo hay que hacer esa reforma -la de que los jueces elijan a los jueces- y por ello “no podemos salir de esa línea. Es lo que Europa nos exige”.

Reforma laboral

También se refirió a la reforma laboral de la que, el líder del PP desveló que Pedro Sánchez ni el Gobierno le ha llamado, en ningún momento, para hablar sobre ello. Casado mostró su respeto al presidente de la CEOE y destacó que Antonio Garamendi “nunca le ha llamado para darle una indicación” y tampoco él lo ha hecho para pedirle nada. “Ningún pacto sectorial puede sustituir a lo que es la legítima representación del Parlamento”. Por ello, insistió en que a los populares no pueden pedirles que “enmiende su propia legislación” y, menos aún, cuando va en la dirección contraria de lo que necesita España. “Yo se lo transmití a la CEOE antes de que llegaran a un acuerdo y lo he dicho públicamente. ¿Para qué la modifican?” Recordó que el modelo “alternativo” del PP ya lo expusieron en los círculos empresariales. “Nuestro modelo laboral es complementar la que ya hay con la mochila austriaca”. Por tanto, dijo que sus críticas son al Gobierno no a los empresarios. “¿Qué alternativa tiene mi grupo parlamentario? Más trabajo y menos impuestos”, defendió. “¿Por qué tengo que avalar los errores de Sánchez o blanquear el programa de Podemos?” Insistió en que el PP tiene su modelo laboral y es “el que está en vigor”. Destacó de nuevo que es consciente del “enjuague” de campaña que emprenderán desde el Gobierno para presionar al PP.

Además, advirtió de que, si tramitan esa reforma como un Real Decreto y no como una Proyecto de Ley, lo llevarán al Tribunal Constitucional.

El líder del PP, Pablo Casado junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en la sede del partido FOTO: Tarek

Elecciones

Sobre los posibles pactos de futuro, el líder del PP busca tener la mayoría suficiente de Gobierno, se erigió como la única “alternativa” y espera tener más escaños que la suma de partidos de izquierdas y nacionalistas. Es un escenario que se va a 2015. “No vamos a renunciar a nuestro programa, a nuestros principios y a nuestros valores”, advirtió porque quiere poner “España en marcha” con una agenda reformista con más fortaleza institucional, mejores servicios públicos y estado del bienestar.

Mismo escenario esperan los populares en Castilla y León donde, el líder del PP se mostró convencido en las posibilidades de Alfonso Fernández Mañueco para el próximo 13 de febrero. Dijo que espera que tenga una mayoría absoluta o el mayor número de votos que el resto. Y aseguró: “Nosotros queremos gobernar en solitario”, por lo que considera que “serán los demás partidos los que se tienen que retratar”. Si no saca la mayoría absoluta, el presidente de la Junta “podrá pedir que le apoye quien quiera, sin depender de coaliciones”, una experiencia que el PP ya no contempla porque “hacen depender gobiernos que rompen muchas veces con la estabilidad”.

Durante su balance, Casado ensalzó el trabajo que han realizado todos sus presidentes territoriales y evitó responder directamente qué pasará con la presidencia del PP de Madrid porque es un tema que ahora no toca. Por ahora, solo están pensando en Castilla y León y Andalucía que también tendrá elecciones en 2022.