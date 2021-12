Casado tilda de “humo” la reforma laboral de Sánchez que además “no deroga nada”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tildado la reforma laboral pactada con los agentes sociales “es humo” y asegura que “no deroga” la legislación de 2012. Por ello, ha querido dejar clara la oposición del PP y advirtió de que su partido no va a ser “muleta” para ayudar a Pedro Sánchez a cumplir sus “enjuagues” con sus socios.

En declaraciones en el Congreso y al ser preguntado por las palabras de Gabriel Rufián acerca de que la reforma laboral es “humo”, el líder del PP ha contestado: “Tienen razón los socios radicales del Gobierno, la contrarreforma laboral es humo, es contraproducente y ha definido la debilidad de Sánchez”.

El líder del PP indicó que el presidente del Gobierno “no puede cumplir con la sensatez que hace falta en España” para abaratar la contratación y asumir medidas como la llamada “mochila austriaca”. “Esto es humo, y Sánchez ha tenido que asumir que no deroga nada”. Además, apuntó que esa contrarreforma define la debilidad del Ejecutivo que asume no derogar una reforma del PP que creó 3 millones de empleos y ha permitido un millón de ERTE: “No puede ser que sigamos siendo el país de Europa con más paro y todavía tengamos que aplaudir a Sánchez”.

En ese contexto, Casado ha subrayado que su partido no va a ayudar al PSOE a sacar adelante la reforma laboral que rechazan sus socios, ya que el PP es “la alternativa” al Gobierno y no es “sustitutivo” de los apoyos que ahora le faltan a Sánchez. “Nosotros no somos un partido para intentar enjuagar todos los enredos del PSOE y de Podemos ¿Por qué el PP va a tener que votar a favor de una contrarreforma laboral que enmienda la nuestra, admirada en Europa, para intentar enjuagar los acuerdos de Sánchez?”, se ha preguntado.

No la apoyarán

Casado ha reiterado que su partido “no está en la agenda de intentar cuadrar a martillazos los compromisos de Pedro Sánchez, que prometió derogar la reforma laboral y no ha podido hacerlo”. “¿Pero por qué el PP va a tener que ser la muleta para cuadrar esa negociación con sus socios radicales?”, ha incidido.

En su opinión, el PP no es “un partido apósito del PSOE”, sino que lidera las encuestas, es la alternativa y debe tener su propio programa, y cuando llegue al Gobierno recuperará “íntegramente” la reforma laboral del 2012 y pondrá en marcha la llamada “mochila austriaca”.