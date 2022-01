Pablo Casado erige al PP como «el partido del campo»

Las palabras sobre las macrogranjas que pronunció el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un diario británico se han convertido en el principal eje en el arranque de la campaña de las elecciones municipales de Castilla y León del próximo 13 de febrero.

Todo apunta a que los populares no tiene previsto abandonar, por el momento, ese relato. Es más, durante la celebración este fin de semana en León del XIV Congreso del PP de Castilla y León, que sirvió para lanzar la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco, el líder de los populares subrayó que «la agricultura y la ganadería son las señas de identidad del Partido Popular». Durante su intervención, Casado criticó duramente al PSOE y a sus socios. En este sentido, definió a su formación «como el partido del campo» frente a la «izquierda-caviar de las mariscadas».

Las críticas al titular de Consumo fueron constantes pero también hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haberle cesado tras poner en jaque los intereses económicos nacionales y la calidad de las exportaciones. En este punto, el líder de la oposición reivindicó la seriedad y la certidumbre de su formación frente a «la debilidad» del jefe del Ejecutivo al que consideró «rehén» de Podemos, ERC o EH Bildu. «Ha quedado claro que Sánchez no va a cesar a Garzón pero tengo mis dudas que los de Garzón no acaben cesando a Sánchez porque depende de ellos, es rehén de Podemos, de ERC, y de Bildu», cargó duramente. De hecho, en varias ocasiones pidió la dimisión del titular de Consumo –ministerio que suprimirá en caso de que llegue a La Moncloa– e insistió en que si no lo hace, Sánchez será el último responsable de las palabras vertidas en The Guardian.

En clave nacional, Casado volvió a mostrar su rechazo a la reforma laboral del Gobierno y aseguró que el PP no es el partido del no, sino el de la «España real» que quiere resolver los problemas. En este punto, recordó a las más de 20 reformas que los populares proponen para reforzar las instituciones, crear prosperidad y empleo o mejorar el estado del bienestar, y que no cuentan con el apoyo de los socialistas.

El líder de la oposición se ve ya en La Moncloa. Prueba de ello fueron las palabras en las que aludió a sus orígenes leoneses y sostuvo que «León dio un mal presidente del Gobierno de España y León dará un buen presidente», en referencia primero al socialista José Luis Rodríguez Zapatero y después a sí mismo.

Además, prometió al presidente de Castilla y León que desde la Moncloa pondrá en marcha un nuevo sistema de financiación autonómico que atienda a las especiales necesidades de la despoblación.