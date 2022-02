PSOE y Unidas Podemos salvan a Tezanos de ser investigado por el Congreso

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, no se verá obligado a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados de momento, ni sobre el procedimiento que aplica en sus encuestas electorales mensuales, ni tampoco deberá dar cuenta sobre su relación con el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que él mismo revelara que tenía acceso a los datos de las encuestas antes de que fueran publicadas por el organismo, como adelantó LA RAZÓN.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados había exigido debatir hoy su propuesta de crear una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre el CIS para que se llevara al pleno de la semana que viene. Desde el PP se alega que en estos años ha llevado al organismo al “desprestigio y pérdida de fiabilidad”. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la mesa de la Junta de Portavoces, ha salvado -junto al resto de partidos de la investidura- a Tezanos de tener que dar explicaciones al respecto, de momento, según confirman fuentes parlamentarias a LA RAZÓN.

Tras dar a conocerse el hecho de que Iglesias había trasladado un mensaje a los suyos con las horquillas de la encuesta del CIS para Unidas Podemos ante las elecciones de Castilla y León -horas antes de que se publicara la encuesta-, el PP había exigido la dimisión del presidente del CIS. Iglesias, ex secretario general de Podemos, publicó a las 08.04 horas del 25 de enero en su canal de Telegram un mensaje en el que aseguraba que tenía datos de ese sondeo. “Nos dan entre 3 a 5 escaños”, decía sobre Unidas Podemos, destacando, asimismo, que les otorgaba un 11% de intención de voto en la provincia de Valladolid.

Posteriormente, el grupo Popular en el Congreso de los Diputados registró la solicitud de una comisión de investigación con idea de analizar durante tres meses la gestión de Tezanos, al que acusa de haber “arrojado al desprestigio” al CIS. Así, el PP pretendía que este martes la Junta de Portavoces accediera a la petición para que se debata en el pleno del próximo martes la petición de comisión de investigación. Un hecho rechazado por los grupos de la investidura, donde PSOE y Podemos tienen mayoría.

Aún así, lo que sí no podrá evitar el Gobierno es dar cuentas sobre este hecho a través de una respuesta parlamentaria. Y es que tanto el PP, como el diputado Pablo Cambronero, del Grupo Mixto, registraron sendas preguntas en la Cámara Baja con el objetivo de saber si Iglesias “tenía acceso privilegiado” a las encuestas del CIS. En el registro de la preguntas, la oposición considera “extremadamente grave” este asunto debido a que “la naturaleza pública del CIS obliga a no usarlo con fines partidistas”. Según este diputado, “en esta ocasión se apunta a que una persona que ya no ostenta cargos públicos tiene acceso privilegiado a sus estudios”. Se pregunta si “también puede manipular estos estudios con fines políticos o partidistas”. ¿Cómo es posible que conozca los datos del estudio electoral de Castilla y León antes de su publicación?”, se preguntan.

A pesar de que no se aprobará la comisión de investigación, el Gobierno también deberá responder en pleno por el CIS. El PP preguntará al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre cuándo destituirá al presidente del CIS por haber llevado al organismo al “desprestigio”.