Un 51,9% de los españoles se ve peor que antes de la pandemia

Ni mejores ni más fuertes. Cuando se cumple el segundo aniversario de la declaración del estado de alarma –con sus correspondientes limitaciones de los derechos y libertades de los ciudadanos– la mayoría de los españoles considera que está peor y que no se adoptaron las medidas adecuadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Fue un sábado, al mediodía, cuando Sánchez se dirigió a los españoles para anunciarles las «decisiones extraordinarias» que había adoptado el Gobierno para «proteger a los españoles y ganar al virus». Se prohibió a los ciudadanos salir a la calle e incluso pasear, se cerraron negocios, los colegios y universidades, toda la restauración, se suspendieron los viajes en trenes, aviones y barcos. En un principio lo decretó para 15 días, sin embargo los españoles estuvieron bajo este sistema anómalo más de nueve meses.

Catorce meses después de ese hito y con la crisis sanitaria controlada gracias a la vacunación, más de la mitad de los españoles –un 51,9%– reconoce sentirse peor que antes de la pandemia frente a un 25,2% que está mejor y un 9,6% que dice estar igual, según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN. Por edades, son los mayores quienes más han sufrido los efectos anímicos de la pandemia ya que el 61,3% de los encuestados asegura estar peor. En la misma línea, también más de la mitad de los encuestados cree que no se adoptaron las medidas adecuadas para evitar la propagación del virus frente a un 41,5% que opina lo contrario. En este caso, los de entre 35 y 54 años son los más críticos –un 54,6%–, seguidos de los jóvenes de entre 18 y 34 años –53,2%– y, por último, los mayores –52%–.

Encuesta NC Report FOTO: T. Nieto

Entre las medidas más polémicas adoptadas por el Ejecutivo figura el secuestro del Parlamento ya que, entre otras medidas, se suspendieron las sesiones de control al Gobierno durante tres meses. Otra vez, la mayoría de los encuestados, un 50,3%, no entiende el cerrojazo a las Cortes frente a un 41,3% que aplaude la decisión. Son los mayores de 55 años quienes más rechazan la medida, un 51,3%. Paralelamente, el 71% de los encuestados cree que fue una buena decisión el estado de alarma, especialmente entre las personas de entre 35 y 54 años que lo apoyan con un 76,5%. No obstante, solo el 36,5% de los preguntados apoyaría a esta medida en caso de que hubiera otro estado de alarma frente al 58,6% que está en contra.

«Salimos más fuertes» fue un eslogan que usó el Gobierno de coalición durante los meses más críticos de la pandemia. A tenor de la opinión de los españoles, nada más lejos de la realidad. Así, casi siete de cada diez cree que salimos peor de esta crisis frente a un 26,2% que opina lo contrario. No en vano, a la pregunta ¿cree que la economía se ha recuperado?, nuevamente una arrolladora mayoría –68,9%– responde negativamente frente a un 25,4% que dice lo contrario. Los mayores son, con diferencia, los más pesimistas respecto a su bolsillo ya que un 76,8% asegura que la economía no se ha recuperado pese al maná de los fondos europeos con los que llegaría la mejora. No obstante, el alza de los carburantes y de la electricidad están encareciendo desorbitadamente la cesta de la compra y cada vez más españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Encuesta NC Report con ficha técnica FOTO: T. Nieto

El sondeo de NC Report para LA RAZÓN, elaborado entre el 10 y el 12 de marzo de 2022 con una muestra de 1.000 entrevistas, también pregunta sobre sanidad. En este sentido, con el estallido de la pandemia muchos profesionales estuvieron desprotegidos por falta de materiales y, por aquel entonces, los españoles salieron a los balcones a aplaudir su trabajo todas las tardes. Dos años después, ese cariño también parece que se ha esfumado. Casi el 90% de los encuestados considera que no se ha invertido lo suficiente en sanidad frente a un 7,8% que cree lo contrario. Por edades, son los mayores de 55 años quienes, con un 91,2%, son más críticos con la inversión en este sector clave. En la misma línea, un 91,5% pide que se aumente la inversión en sanidad frente a un 5,5% que no.

La gestión de la pandemia también evidenció la crispación en la clase política. Precisamente los políticos reciben un enorme suspenso por su gestión. En una escala del uno al diez, obtienen un 3,6. En este caso, es el grupo de entre 18 y 34 años quienes peor puntuación otorgan a nuestros dirigentes, solo un 3,5. Como consecuencia, también una amplia mayoría –el 85,7%– asegura que la situación política ha empeorado en estos dos años frente a un escueto 12,2% que opina que ha mejorado.