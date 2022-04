El PP evitará la foto de Feijóo y Abascal en Castilla y León

Alberto Núñez Feijóo no adelantará su posición en ninguno de los grandes asuntos políticos pendientes en la agenda hasta escuchar este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa. Génova guarda silencio sobre si mantiene la exigencia de una reforma legislativa para cambiar el sistema de elección de los jueces para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a finales del pasado año cumplió tres años de bloqueo.

Tampoco señalan el sentido de su voto en el Congreso cuando los grupos tengan que ratificar el Real Decreto con el plan de choque para paliar los efectos de la inflación (abstención o voto afirmativo es lo más probable). La justificación que dan es que primero quieren atender a lo que quiere plantearles el jefe del Ejecutivo porque, «más allá de un SMS de contacto», hasta ayer no había agenda del encuentro.

El mantra sobre los pactos de Estado vuelve a estar encima de la mesa, aunque las dos partes saben que ya llegarían muy lejos si fueran capaces de sellar acuerdos puntuales que sirvieran para dar algo de vida al bipartidismo, sin ofrecer a Vox y a Podemos la excusa de utilizarlos en su contra para hacer campaña contra el sistema.

En la nueva dirección popular se temen que esto último ocurriría si el pacto se reduce a renovar el Poder Judicial. Y en el lado socialista son plenamente conscientes de que su pacto con Podemos ciega prácticamente el espacio para buscar acuerdos con el principal partido de la oposición.

El análisis más realista dice que hay mínimas posibilidades de que la reivindicación de los pactos de Estado se convierta en consensos concretos. Y, de hecho, la nueva dirección popular ya avisa de que el diálogo y su disposición a negociar no debe interpretarse como voluntad a renunciar a sus políticas ni a hacer suyas las políticas del Gobierno de coalición.

La economía es, además, la principal baza que Feijóo tiene para utilizar en clave electoral. El punto está en encontrar el equilibrio entre la disposición a las políticas de Estado y no dejar pasar la oportunidad de rentabilizar en las urnas la situación económica que amenaza con ahogar al Gobierno de coalición si no es capaz de contener la inflación y el daño en familias y empresas que está produciendo.

Ahora bien, el PP ve útil, y obligada por su condición de principal partido de la oposición, la foto con Pedro Sánchez en La Moncloa. Pero no quiere fotos con Santiago Abascal. Ni ha habido llamada ni tampoco se buscarán complicidades que puedan diluir el papel que quieren representar, si las urnas se lo conceden, como única alternativa viable. Hasta la llegada de Feijóo a la dirección del PP las encuestas lo que anunciaban era un duelo a tres, PSOE-PP-Vox, en vez de dentro del bipartidismo.

Todavía no hay fecha para la constitución del nuevo Gobierno de Castilla y León, en coalición entre el PP y Vox, pero Génova hará lo que esté en su mano para evitar en ese marco la foto de Feijóo con Abascal. Desde esas elecciones autonómicas los dos partidos están maniobrando para que el otro no use el calendario en su contra. El PP aceleró al máximo el acuerdo de gobierno para sacarlo de la agenda de Feijóo como presidente nacional. Y Vox ha retrasado la definición de su cuota en ese gobierno para retrasar, a su vez, la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco y «regalarle» a Feijóo la incómoda situación de verse con Abascal a su lado para arropar los dos juntos al nuevo presidente (PP) y vicepresidente (Vox) de la Junta.

En esta nueva etapa del PP, en la que figura el objetivo de evitar más gobiernos en coalición con Vox, la foto del pacto de Castilla y León provoca entusiasmo en los de Abascal, y repele a la nueva dirección popular.

La guía del nuevo equipo es obviar a Vox. Como si no existieran, aunque la realidad es que por sus declaraciones y por sus decisiones políticas seguirán marcando el tablero político, especialmente en un momento en el que la crisis económica favorece al populismo y anima las adhesiones a partidos que no están identificados con los postulados del sistema. Oficialmente, la posición del PP es que están abiertos a acuerdos con todos, no descartan explícitamente a Vox, siempre que sean útiles para el interés de España.

En la primera reunión del Comité de Dirección participaron los tres portavoces parlamentarios (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) que no se sabe si continuarán en sus puestos. La decisión no se conocerá, en principio, hasta después de Semana Santa. Ayer no se fijó tampoco la fecha de los congresos regionales que aún no se han celebrado, pero el compromiso de Génova es convocarlos con la mayor celeridad. Antes, Feijóo quiere tomar el pulso a la organización, donde se esperan cambios sobre los planes iniciales de Casado en aquellos feudos donde todavía no se habían reunido los congresos. Dentro de este proceso el mayor interés estaba puesto en el congreso del PP de Madrid, y ahí ya está en marcha la vía para que Isabel Díaz Ayuso se aúpe a la Presidencia regional en este mes de mayo.

El coordinador general, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, fiscalizarán la situación territorial que reciben en herencia de Casado y rendirán informe al nuevo presidente nacional.