Feijóo irá a la reunión con Sánchez a “escuchar” pero avisan:“No confundir la moderación con la sumisión”

Primer comité de dirección del nuevo PP. Después de que Alberto Núñez Feijóo fuera elegido el fin de semana presidente del partido, y tras comunicar los nombres de los vicesecretarios y resto de miembros que conforman su equipo se han reunido en Génova para activar la maquinaria con las vistas puestas en los españoles y ganar.

La nueva secretaria general del partido, Cuca Gamarra ha ofrecido una rueda de prensa donde ha comunicado, tras pregunta de los periodistas, que Feijóo no tiene previsto mantener ninguna reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal al tiempo que ha subrayó que el nuevo PP es un partido con “vocación de mayoría” y que “pactará con los españoles”.

El presidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé, había urgido a Feijóo a aclarar si quiere explorar la posibilidad de cerrar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez o si está dispuesto a formar una “alternativa nacional” con el partido de Abascal, algo ante lo que Gamarra ha recordado que la intención del PP es la de “pactar con los españoles”. “Somos un partido con vocación de mayoría”, ha dicho, incidiendo en que se moverán por “el interés general” de España y de los españoles. “No estamos pendientes de otros, estamos centrados en las soluciones que necesitan los españoles desde nuestro proyecto. Que otros hablen, es un problema de ellos, nosotros estamos a lo importante”.

MADRID, 04/04/2022.- La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras la primera reunión del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su Comité de Dirección, este lunes, en la sede del partido en Madrid. EFE/ J.J. Guillén FOTO: J.J. Guillén EFE

De momento tampoco está cerrada la agenda del nuevo líder del PP más allá de esta semana que se reunirá el miércoles con el Rey Don Felipe VI y el jueves con el presidente del Gobierno por lo que no adelantó si Feijóo asistirá a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla León, un acto al que sí se prevé que acuda Abascal ya que es el primer ejecutivo autonómico del que formará parte su partido. “No lo hemos abordado. Cuando se convoque, habrá que ver la agenda y resolver cómo se materializa la presencia del PP en esa investidura”, ha señalado Gamarra, quien ha asegurado que, en todo caso, habrá presencia de la dirección nacional del partido “como no puede ser de otra manera”.

Sobre la reunión que Núñez Feijóo mantendrá el jueves con Pedro Sánchez recalcó Gamarra que no hay sobre la mesa ningún orden del día ya que la misma fue convocado por parte del Gobierno vía WhatsApp y con la confirmación a través de Twitter. Por ello advirtió de que es “muy importante” no confundir términos como la comprensión, el diálogo o la disposición de llegar a acuerdos con la sumisión. Feijóo acudirá por tanto a la cita a escuchar las propuestas de Sánchez y constatar a ver si hay “voluntad de entendimiento o si no la hay”. Sobre la renovación del CGPJ, tema que desde el Ejecutivo se tiene la intención de abordar, Gamarra indicó que “somos un partido serio y hasta el momento el Gobierno no ha trasladado ningún asunto sobre ello de manera directa”. “Cuando se produzca los iremos abordando. No tenemos orden del día ni se sabe más allá”, dijo.

En cuanto al “plan de choque” recordó que el Gobierno se comprometió a bajar impuestos y “si acuerdas en una declaración en la Palma hacer algo, se debe hacer. Eso no debe condicionar otras cuestiones. En la política seria y responsable, si un Gobierno ha asumido que va a hacer algo, debe hacerlo” porque “ja dado su palabra”. Es algo que “exigimos porque existe ese compromiso formal”.

Nueva etapa

El nuevo equipo del PP se ha puesto a trabajar “desde ya” donde Feijóo les ha trasladado que, en esta nueva etapa “no hay horas, ni días” y mantendrán la predisposición del trabajo al máximo. “Queremos un gobierno de mayoría para el PP y en eso nos vamos a implicar dando lo mejor de nosotros mismos”, subrayó Gamarra.

Apuntó que “estaremos a la altura, dándolo todo” en la búsqueda de “ensanchar al PP con esa vocación” por lo que ya han empezado a planificar las áreas de esas cinco vicesecretarías y, junto al coordinador general Elías Bendodo y el vicesecretario de organización Territorial, Miguel Tellado, trabajan ya en resolver los congresos regionales que queden por celebrarse para ponerse a trabajar cuanto antes de cara a los comicios locales y autonómicos que están por venir.