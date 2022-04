La Audiencia rechaza reclamar a «Josu Ternera» por lesa humanidad

La Audiencia Nacional ha cerrado la puerta a la posibilidad de reclamar a Francia la entrega del ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», para que sea juzgado por lesa humanidad (por la supuesta responsabilidad en los crímenes cometidos por la banda terrorista cuando perteneció a su Zuba o comité ejecutivo). La justicia gala ya se opuso en julio de 2020 a la entrega del exdirigente de ETA por esta causa –una de las cuatro por las que nuestro país lo reclama y la única extradición que por ahora ha frenado–, pero Dignidad y Justicia (que impulsó en 2013 la querella por lesa humanidad contra cinco exjefes etarras) ha aprovechado la reactivación de este procedimiento para instar a la Audiencia Nacional a solicitar a Francia su entrega por este motivo.

Y es que después de que el tribunal pusiese en marcha el mecanismo –solicitando a la Fiscalía que se pronuncie al respecto– para pedir a Francia la entrega temporal de los tres procesados por lesa humanidad que ahora cumplen condena en el país vecino –Garikoitz Aspiazu «Txeroki», Mikel Carrera Sarobe y Aitzol Iriondo–, la asociación de víctimas apremió a la Sala a tomar idéntica decisión en relación a «Josu Ternera».

En el escrito remitido a los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal, la asociación que preside Daniel Portero ponía de manifiesto que, al igual que el tribunal ponía sobre la mesa la entrega temporal de «Txeroki» aprovechando que Francia ya ha accedido a que se entregado por otra causa pendiente desde el 20 de agosto hasta el 20 de octubre próximos –para juzgarle en septiembre por un atentado con coche bomba en Bilbao en enero de 2002–, debería hacer lo mismo con Urrutikoetxea, pues ya ha sido autorizada su puesta a disposición de la Justicia española para su enjuiciamiento por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987.

Estaba en busca y captura

Pero en una providencia del pasado viernes, la Sala que preside el magistrado José Antonio Mora se niega a subsanar su resolución anterior para incluir a «Josu Ternera». Y no lo hace formalmente porque Francia ya haya rechazado entregar al exdirigente de ETA para que sea juzgado por esta causa, sino que argumenta que «examinadas las actuaciones no ha lugar a lo solicitado» porque cuando en abril de 2018 la entonces instructora del procedimiento, Carmen Lamela (ahora magistrada del Tribunal Supremo) cerró el sumario y lo elevó a la Sala no incluyó a «Josu Ternera». Y es que el exdirigente de ETA estaba entonces en busca y captura y no sería detenido en los Alpes franceses hasta un año después, en mayo de 2019.

Esa resolución, recuerda el tribunal, «dispone la conclusión del sumario de referencia para los procesados Mikel Carrera Sarobe, Angel Iriondo y Garikoitz Aspiazu, quienes se encuentran cumpliendo condena en Francia».

Sin embargo, Dignidad y Justicia se preguntaba en su escrito si la decisión de no incluir a «Josu Ternera» supone que la Audiencia Nacional considera que «no resulta posible para la jurisdicción española obtener la entrega, ni tan siquiera temporal, por parte de Francia». «¿Cuál sería la razón o impedimento concreto, de hecho o de derecho, que imposibilitaría la entrega y enjuiciamiento en España del procesado?», se pregunta la asociación de víctimas, que subraya que Urrutikoetxea está procesado en esta causa «por crímenes, asesinatos y masacres de la máxima gravedad», por lo que no reclamarle vulnera, se queja, su derecho a la tutela judicial efectiva y le produce indefensión.