Iglesias tendrá su retrato en el Ministerio de Derechos Sociales por 1.197,9 euros

Un año después de que abandonara el Gobierno y su cargo como ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias estará, de nuevo, presente en las dependencias que un día lideró. Será, a través de un retrato.

El Ministerio que hoy dirige su sucesora, la ministra Ione Belarra y también secretaria general de Podemos, ha decidido, a través de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica, licitar un contrato público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, para retratar al exvicepresidente. Un contrato que al estar valorado por debajo de los 15.000 euros ha sido tratado como contrato menor, por lo que ha sido adjudicado a dedo.

Según el anuncio de adjudicación, el objeto del contrato es “servicio mediante contrato menor de un retrato del exvicepresidente del Gobierno y exministro de derechos sociales y agenda 2030 d. Pablo Iglesias Turrión”. La licitación, que no ha sido financiada con fondos de la Unión Europea, ha sido adjudicada a la única empresa que se ofreció para la oferta, la empresa ARTIMAG por un valor total de 1.1979 euros con IVA y para el que se ha solicitado que sea entregado en un plazo de 30 días naturales desde la notificación de la adjudicación del contrato, es decir, con urgencia. Así, el contrato fue aprobado el pasado 4 de marzo por lo que, la imagen del exvicepresidente debería encontrarse ya en el departamento ministerial.

El coste del retrato es muy inferior a los que normalmente se adquieren o adjudican para los perfiles de los ex presidentes, y que se muestran en Moncloa. Si bien, el ex presidente Mariano Rajoy todavía no ocupa lugar definido en las dependencias del Ejecutivo, éste si cuenta con retratos en los ministerios por los que pasó durante su etapa profesional. La última vez que Moncloa adjudicó un contrato de este tipo fue para retratar al expresidente del Gobierno ,José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo un coste de 28.500 euros y que fue obra del artista Pierre Gonnord. En el caso del expresidente José María Aznar Rodríguez se invirtieron 82.600 euros en su época, y, anteriormente, otros 69.600 euros para retratar al expresidente Felipe González.

Este no es el único reconocimiento otorgado al exvicepresidente Pablo Iglesias, que a finales de diciembre recibió la condecoración de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, como ya informó este diario el pasado viernes. Unas distinciones que el Consejo de Ministros aprobó para el exministro y a otros 22 ministros socialistas y populares y que fue adquirida con arreglo a los Presupuestos Generales del Estado por un valor de 1.452 euros cada una. En total, Moncloa se gastará 33.396,00 euros (con IVA incluido) en las citadas condecoraciones.

Algunos de los ex ministros que recibirán la insignia son, a parte de Iglesias, por sus “buenas acciones en beneficio de España y de la Corona”, los exministros Máxim Huertas, Pedro Duque, Carmen Montón, Manuel Castells, Arancha González Laya, Juan Carlos Campo, José Manuel Soria, Dolores Delgado, José Manuel García-Margallo o Pedro Morenés, entre otros.