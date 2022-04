Calvo reta a Belarra a dimitir si no quiere ser ministra en una monarquía: “A eso se llama honestidad y gallardía política”

La exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, ha exigido este martes a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, “honestidad” y “gallardía política” para dejar la cartera de un Gobierno de una monarquía parlamentaria si su condición de republicana se lo impide o, en caso contrario, que haya “apreciaciones más respetuosas” sobre el Rey Felipe.

Calvo ha contestado así en Valencia a Belarra, que ayer rechazó el “maquillaje” que, a su juicio, ha hecho la Casa del Rey tras hacer público el patrimonio personal de Felipe VI, avisó de que “puede volver a hacer lo mismo” que su antecesor, Juan Carlos I, y reclamó que los ciudadanos puedan elegir libremente al jefe del Estado.

La monarquía es una institución cuya impunidad está blindada en la Constitución. Cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito. Por eso, no vale ningún maquillaje. Nuestra democracia necesita que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado. — Ione Belarra (@ionebelarra) April 25, 2022

En esta línea, ha subrayado que si alguien personalmente en política tiene “una obsesión muy grande con un asunto, con gallardía hay que pagar el precio y retirarte”. Así, le ha indicado que, cuando su partido le pidió ser ministra, debería haber dicho: “No puedo, soy tan republicana que no puedo”. “A eso se llama honestidad y gallardía política”, ha recalcado.

En caso contrario, le ha exigido que haya “apreciaciones más respetuosas” porque, ha subrayado, el Rey Felipe tiene “un comportamiento absolutamente constitucional e impoluto en su trabajo y no vale decir estas cosas porque a nadie nos gusta que nos achaquen en política lo que no somos y lo que no hacemos”. “Eso no me parece que forme parte de la discrepancia de dos partidos políticos que gobernando tienen posiciones diferentes”, ha apuntado.

Además, ha recalcado que, en este momento, en el Congreso hay sobre medio centenar de escaños republicanos y casi 300 defensores de la monarquía parlamentaria. “Pues eso son los datos y a eso te tienes que atener cuando intervienes es un debate político, cuál es la realidad de tus cifras y de tu posición porque en democracia gobierna la mayoría con respeto a la minoría, pero no al revés”, ha subrayado.

Asimismo, ha recalcado que “en política, cuando tienes que rendir cuentas políticas, te tienes que ir” y el Rey Juan Carlos “abdicó”. Así, ha apuntado que cree “nunca estuvo en la mente del Rey Juan Carlos no morir como rey y, sin embargo, le ha costado la Corona”. Además, ha considerado que “imputar futuros delitos a las personas” es “un despropósito político”.