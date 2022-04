Podemos no conocía el plan de Moncloa para reforzar la transparencia de la Corona

Malestar en Unidas Podemos, otra vez, a causa de un asunto relacionado con la Corona. Los morados denuncian que no conocían por boca de Moncloa ni el hecho de que la Casa del Rey fuese a publicar el patrimonio del Rey Felipe VI ni tampoco que el Consejo de Ministros fuera a aprobar hoy un Real Decreto que reforma la estructura para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de Zarzuela. Se enteraron por el PSOE minutos antes de dar a conocer públicamente la noticia, según ahondan fuentes moradas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, por contra, sí había sido informada por parte del Gobierno.

El propio portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, lo ha explicado este martes en rueda de prensa. “Este grupo no fue informado ni de la publicación del patrimonio ni del real decreto que el Consejo de Ministros”, ha expuesto, dejando ver su malestar, junto al resto de aliados parlamentarios que tampoco habían sido informados, criticando que Moncloa solo haya informado al Partido Popular por ser “monárquico”.

Desde podemos ven “mero maquillaje” la publicación del patrimonio personal del Rey Felipe VI y esperan a conocer las medidas del real decreto de la Casa Real, que a priori, las ven poco eficaces. El grupo confederal vuelve a apuntar a la inviolabilidad del Rey Felipe VI y creen que por ello no se puede conocer si el patrimonio personal de Felipe VI es “verdad o no”. Según el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, se reformará la estructura y el funcionamiento de Zarzuela y el Tribunal de Cuentas auditará a la Casa Real.

Críticas de los socios

Mismas críticas desde En Comú-Podem, donde su portavoz Gerardo Pisarelllo, aseguró que no les gusta “ni en el fondo ni en la forma”, ni que el rey “haya decidido ser solo rey de una parte”. A su juicio, el Tribunal de Cuentas no es órgano suficiente para fiscalizar la Casa del Rey; se tendría que haber abogado por el fin de la inviolabilidad, “carta blanca para delinquir” y “si se quería mandar un mensaje de ejemplaridad, lo suyo era retirar el título de rey a Juan Carlos de Borbón”.

Gabriel Rufián, de ERC, ha apreciado que si el rey “ahorra tanto” es porque “no paga alquiler ni hipoteca, se lo pagamos nosotros” y ha agregado que si el rey no quiere informar a algunos, sus militantes deberían estar exonerados de pagarle el sueldo, informa Efe. Miriam Nogueras, de Junts, ha reconocido que no les “agrada” el rey “ni lo que representa, igual que a él no le agradamos nosotros ni lo que representamos”, aunque ha considerado que “tiene que rendir cuentas a todos los partidos”, por lo que su exclusión es una “humillación añadida”, al pagar también su “tren de vida y lujos”.

Para Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, “es un honor” que no les considere súbditos de la monarquía” y ha dudado sobre la veracidad de esos números, que, ha reconocido supone “un ejercicio de transparencia” de algo que “debería ser normal en un estado democrático”. El diputado de Compromis, Joan Baldoví, ha criticado la exclusión, porque “todos tienen el mismo derecho” y se ha preguntado si es constitucional un partido “que cuestiona el Título VIII de la Constitución”, en referencia a Vox. Para el diputado de Más País, Íñigo Errejón, lo prioritario sería regular la inviolabilidad de la Corona y ha recriminado a la Casa Real que se “vanaglorie” de informar solo a algunos partidos, porque es una “institución pública que pagamos entre todos”.