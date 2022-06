Podemos contesta a Sánchez: “Lo que desmoviliza es no hacer políticas valientes de izquierda”

La reforma fiscal ha vuelto a destapar las grandes diferencias que persisten en el Gobierno de coalición. Se evidenció, todavía más, la pasada semana, cuando el PSOE votó en contra de una iniciativa de Unidas Podemos a favor de un impuesto a las grandes fortunas. Los morados no cesarán en su empeño y volverán a reclamar, de cara a la negociación de los próximos presupuestos, el impuesto a los más ricos. Contando, además, con el apoyo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

El hecho de que los morados salieran al choque con su socio de gobierno por este asunto, a la par que seguían subrayando sus diferencias por el giro de política en el Sáhara, hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargara contra los morados la pasada semana y les avisara de que es precisamente el hecho de que Unidas Podemos criticara al PSOE lo que desmovilizaba a la izquierda. Según esgrimió el líder del Ejecutivo, subrayar las diferencias entre sus fuerzas políticas provoca la desmovilización de la izquierda.

Una reflexión del presidente que molestó sobremanera a los morados la pasada semana y que a día de hoy sigue resonando en la sede morada, donde no se ocultan en contestar al presidente del Gobierno. Para Podemos, lo que desmoviliza a la izquierda es no desplegar políticas “valientes” de izquierda y su “decepcionante” postura al no votar a favor de admitir a trámite su proposición de ley para crear un impuesto a las grandes fortunas.

Según el portavoz Pablo Fernández, es el momento de abordar la reforma fiscal -que para los morados será línea clave en la negociación presupuestaria-. “Un Gobierno progresista no debe tener dudas al respecto, al menos nosotros no las tenemos”, aportó la coportavoz María Teresa Pérez.

Así, los morados demandan a los socialistas que “pisen el acelerador”, les “sigan el ritmo” -son algunos de los mantras más escuchados en la sede de Podemos- para acometer medidas “valientes” de cara al final de la legislatura. En el partido ven al PSOE con una “absoluta falta de voluntad política”, tras haber impedido abrir el debate del nuevo tributo a las grandes fortunas.

Por otro lado, los morados buscan que el PSOE se abra a aumentar el escudo social y pujan por reducir el precio del transporte público, subir las pensiones no contributivas un 15% y ampliar el umbral de renta del bono social eléctrico para llegar a dos millones de usuarios. En el partido creen que es el momento de acelerar el paso en leyes adormecidas en el Congreso de los Diputados, como la ley de Vivienda o la ley mordaza.