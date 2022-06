Feijóo pide por carta a Sánchez su propuesta de pacto sobre la OTAN para “reconducir” la situación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este miércoles una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide acuerdos en política exterior y en defensa nacional y propone un pacto de estado de seguridad con el resto de fuerzas políticas en el marco de la futura cumbre de la OTAN.

En la misiva, de la que el PP ha remitido copia a los medios, el líder del PP manifiesta su “preocupación” por la crisis con Argelia “y sus inciertas consecuencias” o acerca de la “falta de unanimidad en el seno del Gobierno” respecto a la OTAN y advierte de que este tipo de hechos “resienten la imagen exterior” de España.

Como ya adelantó el PP en rueda de prensa el pasado lunes a través de González Pons, en la misiva Feijóo propone a Sánchez un pacto de estado en materia de defensa y seguridad nacional con el que pretende “proteger” y dotar de “seriedad y responsabilidad” la imagen exterior de España, haciendo extensible el acuerdo al resto de formaciones para que tenga “el mayor consenso posible”. “Me parece que este acuerdo surja del entendimiento entre tu partido y la alternativa de gobierno que el PP representa ya que, sin ninguna duda, la política exterior de seguridad nacional de un país debe trascender legislaturas”, sostiene Feijóo en su carta.

En su propuesta de pacto de estado, el PP pide que una declaración política de la OTAN que reconozca “de manera explícita” que el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte, el que contempla que un ataque armado a una de las partes se considera dirigido a todos los miembros, cubre “la completa integridad territorial” de los Estados, es decir, en el caso de España, Ceuta y Melilla.

Cinco ejes

De los cinco ejes que propone el PP en su pacto, destaca también una ley de financiación de la defensa nacional que garantice los recursos y la sostenibilidad de las capacidades militares, cumplir con el 2 % de PIB para Defensa de aquí a 2030, invertir un 20 % en I+D+i o aprobar un fondo especial de 3.000 millones de euros para la comprar material y equipamiento militar que reemplace el enviado a Ucrania.

También piden los populares la puesta en marcha de una nueva Capacidad de Despliegue Rápido de la UE, es decir una fuerza militar comunitaria, integrar en la OTAN a Suecia y Finlandia o un modelo OTAN 360º, entre otros aspectos.

Para dicho acuerdo, el PP toma como símil el del Pacto de Toledo para las pensiones para que el pacto de Estado aleje a la política de defensa “de la confrontación partidista”, de mayorías parlamentarias o la composición de futuros gobiernos. Los populares quieren buscar el mayor consenso posible, pero apuntan que son el PP y el PSOE “las fuerzas parlamentarias necesarias e imprescindibles”.

Feijóo se ha referido a esta carta en declaraciones a los medios en Vícar (Almería), dónde ha sostenido que no se puede “permanecer impasible ante el esperpento de la política internacional de las últimas semanas”. Afirma que el PP ha visto la necesidad de presentar este pacto cuando una parte del Gobierno ha ”roto” la política internacional con países como Marruecos o Argelia, y otra parte “no acude al 40 aniversario del ingreso en la estructura de la OTAN”.

Por ello, considera que la “histórica” cumbre de la OTAN en Madrid es el espacio adecuado para “reconducir la situación y volver a una política internacional de consenso, en el ámbito de la seguridad y de la defensa”, recordando a los países miembros de este organismo su compromiso para tener un “paraguas y escudo” que proteja la “integridad del territorio español y en concreto los territorios no peninsulares”. “No me gustaría más que mi país acertase con la política internacional, que repongamos relaciones con un socio estratégico como es Argelia, que el Gobierno dejara de meter la pata de forma constante y continua”, ha dicho, abogando por una política exterior con “inteligencia” y contando con el cuerpo diplomático.