Luis de Grandes: «No creo que el centroderecha esté roto»

Ha ido testigo de la historia del centroderecha en España. De Adolfo Suárez a Mariano Rajoy, publica «Testigo de un tiempo» (Almuzara), unas memorias «honestas para entender la historia reciente de nuestro país».

De Grandes, quien cuenta en su hoja de afiliación con la rúbrica de Manuel Fraga y Federico Trillo como avales, cuando pasó de la UCD al PP, congregó el miércoles, en la presentación de su libro a cuatro presidentes del Congreso, ex ministros, y el pasado –Mariano Rajoy– y futuro –Alberto Núñez Feijoo– del PP. También hubo asistentes de otras sintonías políticas con las que De Grandes ha mantenido siempre «muy buena relación».

¿Es posible unificar el centroderecha? La tesis que Luis de Grandes sostiene que «el centro derecha se ha ido conformando –el de Adolfo Suárez es el mismo– en el PP, que es el crisol final en el que se puede realmente albergar todas las posiciones» del mismo. Advierte de que «en ese centroderecha tienen que pivotar las posiciones sobre el centro». Reconoce que «hay otras posiciones de partidos que han surgido, como Vox, que nace como consecuencia de acción-reacción», sin embargo; «no creo que el centroderecha esté roto. Desde la etapa de Suárez a Feijóo, prácticamente está todo el mundo. Yo creo que Vox es un partido digno, pero tiene cosas que nos separan de una forma clara, como la de no creer en Europa, algo clave para defendernos de los nuevos abismos. No creer en la UE es estar fuera del mundo. La presión de Vox no significa que el centroderecha esté desunido».

Orgullo de pertenencia al PP

El que fuera eurodiputado del PP está convencido de la «fortaleza» de lo que «se constituyó como un partido moderno y eficaz». «Estamos en un momento de recuperar el orgullo de pertenencia a este partido y creo que eso lo está inculcando Feijóo». Por ello, no cree que tenga cabida replicar aquel pacto de los «siete magníficos», como lo denominó Fraga, de fusionar distintas corrientes, porque, «no hay esa división» en el centro derecha, donde no incluye ni a Ciudadanos ni a Vox. «Lo que no vamos a hacer es perder tiempo por ver si se adhiere la derecha». «No creo que haya que reunificar nada, sino consolidar posiciones para ser capaces de ganar de una forma rotunda» a Pedro Sánchez.

De Grandes fue portavoz durante ocho años y dice que no es lo mismo serlo en la oposición que en el partido de gobierno. «El respeto que yo le tenía a los diputados, me lo devolvieron siempre» e incluso, en las votaciones secretas «no fallaron».

Nominado dos veces como candidato a la presidencia de Castilla La Mancha y dos veces dijo «no» a Aznar y Rajoy. «Ninguno se lo tomó mal. Era mi obligación política, pero no pude porque tenía dos operaciones».

“Consejo” de sabios

¿Y si le llama ahora Feijóo? «No, yo ya estoy fuera. Soy militante pero ya estoy fuera». Sin embargo, cree que el partido tendría que «reflexionar» y contar también con el afiliado que no quiere o no puede pagar la cuota pero que sí quiere recibir información o ir a actos, o contar con aquellos que tuvieron responsabilidades, que tienen mucha sabiduría del tiempo que estuvieron en ejercicio. «No digo un consejo de sabios, pero contar con ellos».

«Jamás» se ha arrepentido de militar en el PP, cree en la etapa de la Transición donde todo se hizo «con mucha generosidad», está «muy esperanzado» con la etapa de Feijóo, al que ve en Moncloa. Dice que los pactos de Aznar con el nacionalismo no son igual que los de Sánchez -algo que refleja en el libro recordando qué se pactó-, que es “poco nostálgico” y no sabe si los políticos de entonces fueron “mejores o peores” que los de ahora, pero “los que entonces iban a la política no lo hacían como forma de vida”. Asegura que se echa de menos la “socialdemocracia” de Felipe González frente a esa “mediocridad” de un presidente -Pedro Sánchez- “que no se sabe qué defiende” y una “escuchante” -Yolanda Díaz- que ahora dice “que va a escuchar a España”. Además, cree que Sánchez «aguantará lo que haga falta».