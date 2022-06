Feijóo carga contra Sánchez por romper puentes para negociar el CGPJ e intentar “controlar” el Constitucional

Después de que el Gobierno decidiera mover ficha ayer en solitario para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tardaba en cargar contra el Ejecutivo. Así, acusa a Pedro Sánchez de romper cualquier tipo de puente para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un intento por “controlar” el Tribunal Constitucional.

“El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el CGPJ, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo General del Poder Judicial”, ha denunciado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

Y es que el PSOE registrará hoy un proyecto de ley, que se tramitará por la vía de urgencia, para revertir la reforma del Poder Judicial que el propio Ejecutivo impulsó, de manera que pueda elegir a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, aunque esté en funciones. Así, el Gobierno hará lo propio con sus dos plazas y logrará voltear la mayoría que ahora le es adversa y que pasaría, tras los relevos, a ser progresista.

En este sentido, tras el anuncio sorpresa del Ejecutivo, Núñez Feijóo tiene claro que no se puede negociar con quien no respeta la negociación y además “rompe cualquier tipo de puente para seguir negociando”. Es más, dice tener la “sensación” de que el PSOE no quiere negociar “nada” con el PP, tampoco en economía o en política exterior, donde no han recibido respuesta sobre su plan de la OTAN. Sin embargo, el líder del PP ha apuntado que no van a cambiar su propuesta y no cierran ninguna puerta: “Somos la alternativa al Gobierno y aquello que podemos hacer para aliviar la situación de España, tanto desde el punto de vista económico, institucional, vamos a seguir haciéndolo”.

“Este Gobierno o ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder, o simplemente tiene su propio proyecto político que consiste en controlar instituciones, que consiste en mantenerse en el Gobierno, que no en gobernar, y que consiste únicamente en un proyecto personal o personalista”, ha matizado el líder del PP.