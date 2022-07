Díaz marca los límites a Podemos de cara a “Sumar”

En un corto espacio de tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha virado notablemente su hoja de ruta tanto en el Gobierno como su modo de relacionarse con las organizaciones políticas de izquierda. En Moncloa ha comenzado a mostrar un perfil político contundente frente al PSOE, a la par que ha resintonizado con Unidas Podemos. Todo ello después de las elecciones en Andalucía y en el momento que ha arrancado su plataforma de escucha.

En los últimos días, la vicepresidenta y Podemos se han alineado y han aunado esfuerzos en algunas de las polémicas que han rodeado a Moncloa, como el aumento de presupuesto para Defensa o las muertes de inmigrantes en la valla de Melilla. Este lunes, volvió a mostrarse esta consonancia, aunque Díaz lanzó mensajes para frenar cualquier intento de liderazgo que pueda hacer sombra a «Sumar». Ante esto, Podemos reivindicó su fortaleza, aunque asumiendo el mensaje de Díaz . La dirigente gallega acudió –como de costumbre– a los cursos de verano organizados por Podemos en El Escorial. Allí compartió escenario con la número tres morada, la secretaria de Organización, Lilith Vestrynge, en una charla que versaba sobre los movimientos ciudadanos, «Crisis en la democracia y reimpulso de un proyecto ciudadano». Una conferencia en la que no faltaron referencias Podemos, a quien calificó de «imprescindible». También a su exlíder, Pablo Iglesias: «Podemos y Pablo Iglesias han resquebrajado un bipartidismo que, por muchos sueños que tenga Feijóo, no va a volver porque la ciudadanía es madura y nos quiere diferentes, pero toca ensanchar la democracia para poder ganar este país», resolvió.

Sin embargo, no es suficiente para el momento actual según el diagnóstico de Díaz, que dio por amortizados a los partidos políticos. «Solo con los partidos no llega, solo con los partidos el resultado ya sabemos cuál va a ser», lanzó. Así fue marcando los límites para formar parte de su proyecto. Concedió que en su plataforma «deben estar todos los partidos. Son indispensables en democracia, Podemos también», pero, subrayó, «no son el todo de la respuesta social que necesitamos». Tal y como pidió a las primeras espadas de los partidos, ayer lo volvió a hacer: «Han de estar, pero no han de ser, deben estar, pero no tienen que ser ese movimiento ciudadano», específico. Ante Podemos, Díaz avisó de los vicios que cree que deben erradicar las formaciones. En los partidos «reside ese concepto de res pública, pero perviven sinergias y atavismos que no siempre acompañan el impulso de la sociedad». La vicepresidenta, a pesar de estas críticas, pidió «confianza» a los partidos de cara a «Sumar» y propiciar un clima «fraternal». «No nos quieren pensando lo mismo, sino caminando juntas», zanjó.

Ante estos avisos, la secretaria de Organización morada reconoció que los partidos deben cambiar, «abrirse a nuevos actores» y reafirmó su apoyo a Díaz. «Nuestro aliado debe ser Sumar y nuestra candidata es y siempre será Yolanda Díaz». Reconoció que Podemos necesitaba «un proyecto como Sumar», pero reivindicó a su partido como clave en este proceso para el cual el partido está trabajando para ponerse a punto. «Podemos siempre ha sido capaz de reinventarse», confirmó.

Previamente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, también había reclamado el espacio de los morados de cara al nuevo ciclo electoral. La número dos de Podemos defendió que «no hay mayor mentira» que decir que el ciclo de su partido está «agotado». Enalteció la validez de Podemos en el Gobierno. «Es garantía de permanencia y estabilidad» del Ejecutivo, quiso advertir.