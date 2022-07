El presidente de los populares de Castilla-La Mancha espera que, cuando llegue la cita con las urnas, los castellanomanchegos confíen en él para gobernar en solitario, sin ataduras de ningún color. Muy crítico con las medidas de Sánchez, defiende de forma tajante una bajada de impuestos para reactivar la economía y pone de ejemplo a Andalucía.

-¿Exportará el modelo de becas de Ayuso a Castilla-La Mancha si llega al gobierno?

-Creo que es una medida que exige un debate en el seno de cada región. Lo que le aseguro es que no haré como el actual Gobierno regional de mi tierra, el socialismo de Page, que es tomar medidas y decisiones desde la moqueta del Palacio de Fuensalida, escuchando solo a quien le interesa y sin contar con los que de verdad saben del tema. He tenido una obsesión a lo largo de estos casi cuatro años como líder de la alternativa al socialismo de Page, y es escuchar, pulsar la opinión y montar las medidas que hemos llevado al Parlamento regional a través de lo que me trasladaba el sector al que afectaba dicha medida. Es mi forma de trabajar y así será cuando gobierne Castilla-La Mancha, no entiendo otra forma de hacerlo.

-¿Qué considera usted que es la clase media?

-Es un concepto que a mí no me gusta nada, aunque se pretenda definir un estrato social intermedio, con un poder adquisitivo limitado. Prefiero hablar de las personas que lo pasan mal. Le pondré un ejemplo: en mi tierra, Castilla-La Mancha, hay un 33 por ciento de personas en riesgo de pobreza… ¿De qué clase son? Pues para mí, está claro: de las que lo pasan mal y necesitan ayuda. Por eso le reitero que, entrar en disquisiciones sociológicas como hace el socialismo para dividir a los españoles, se lo dejaré a ellos.

-¿Las ayudas que concede el Gobierno de Page las mantendrá?

-Mi modelo de gobierno estará sustentado en pilares que difieren del actual, el de Page. Y, concretamente, en el ámbito en el que me pregunta tendrán una diferencia sustancial. Cumpliré mi palabra, si prometo ayudas, las concederé; si creo expectativas en un grupo de castellanomanchegos, no los defraudaré; no utilizaré el Gobierno de Castilla-La Mancha como plataforma de promoción personal y política, y sí que trabajaré por la gente de mi tierra. Mire, Page ha prometido ayudas en innumerables ocasiones, ha llenado notas de prensa, hojas de periódico, páginas web y minutos de tele y radio hablando de los fondos europeos. Pues bien, Castilla-La Mancha ha tenido que devolver fondos europeos destinados a pymes y autónomos porque no se han podido ejecutar al poner unas condiciones leoninas para acceder a ellos.

-¿Cuáles cree que son las principales debilidades de Castilla-La Mancha?

-La principal debilidad es el muro que nos ha puesto el socialismo y que evita que evolucionemos. Es esa frontera con la que nos dicen que no podemos ser más de lo que somos, una especie de barrera que han construido a lo largo de sus casi 40 años de mandato en Castilla-La Mancha. El socialismo ha intentado convencer a los castellanomanchegos de que no pueden ser más de lo que ya son, que no pueden evolucionar más, ser una región puntera o estar en la locomotora del país en lugar de en el vagón de cola. Por lo tanto, creo que la principal debilidad y el principal lastre que ha tenido mi tierra a lo largo de los años ha sido el socialismo.

-¿Y sus fortalezas?

-Creo tanto, y quiero tanto a Castilla-La Mancha que no le veo límite; tengo un proyecto tan ambicioso para mi tierra que la veo en unos años a la cabeza de los indicadores positivos, tanto económicos como sociales. Eso lo haremos, por supuesto, de la mano de los castellanomanchegos, con un gobierno del PP basado en la libertad, en el progreso y, sobre todo, apoyado en algunos pilares fundamentales para nosotros. Por supuesto, todo esto solo es posible creando un ecosistema, un ambiente, en el que estas empresas puedan desarrollarse sin problema. Siendo la tercera región que más paga en impuestos de toda España, solo detrás de Cataluña y Cantabria, y con un presidente como Page, cerrado en banda a llevar a cabo una rebaja de los impuestos, es muy complicado competir en igualdad con regiones vecinas como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Castilla y León.

-¿Le parece razonable que quien tiene más beneficios contribuya más?

-Eso ya ocurre. No es nada nuevo. Pero yo creo en una política impositiva que ponga el dinero en los bolsillos de los contribuyentes para que sean ellos mismos los que reactiven la economía con sus gastos. Es decir, creo en una rebaja de impuestos para todos los ciudadanos que produzca un aumento del consumo, una llamada a la población de zonas limítrofes para empadronarse aquí y que genere las condiciones idóneas para que las empresas quieran instalarse aquí.

-¿Apoya los impuestos a la banca y a las energéticas?

-Las medidas que está tomando el Gobierno socialista de Sánchez han demostrado ser totalmente inútiles y acabar perjudicando a los españoles. Es el caso de los impuestos que han puesto a la banca y a las energéticas, que finalmente acabaremos pagando todos los españolitos de a pie. Un Gobierno en descomposición, con unos signos de desgaste tremendos, debería pensar más en profundidad las medidas que toma y no trabajar y gestionar a golpe de foto, de titular o de encuesta.

-¿Cómo engordaría los ingresos para atender mejor las necesidades sociales?

-He de volver al tema impositivo y debo poner el ejemplo de la vecina Andalucía para demostrar que, con una bajada de impuestos, aumentan los ingresos y se cuenta con más recaudación para prestar mejores servicios sociales. Gracias a la bajada de impuestos que ha llevado a cabo el presidente Juanma Moreno, Andalucía ha ganado 280.000 contribuyentes y ha recaudado 850 millones de euros más. Ahí está la respuesta y de ahí mi empeño por esa bajada impositiva que propongo una y otra vez al socialista Page en mi región. Menos impuestos se traducen en una mayor recaudación y una mejor prestación de los servicios. No es una quimera, lo hemos visto en Andalucía.

-Sobre los incendios, ¿falta inversión de las comunidades en su prevención y extinción?

-Es famosa la frase que se repite entre la gente del campo de que los incendios se apagan en invierno. Una buena prevención y limpieza de los montes durante el año es vital para mitigar el efecto de los incendios forestales. Además, apuesto por un endurecimiento de las penas para los pirómanos que siguen prendiendo fuego a nuestros montes. Sigue siendo demasiado alto el porcentaje de incendios provocados en nuestro país, sigue saliendo demasiado barato prender fuego a nuestros montes.

-El presidente Sánchez dice que es por el cambio climático.

-El presidente Pedro Sánchez está totalmente desubicado, busca culpables alrededor en todo momento con tal de escurrir el bulto de sus responsabilidades. Seguro que las condiciones climáticas tienen algo que ver en los incendios, como ha ocurrido desde hace ya varios años, pero intentar culpar al cambio climático de incendios como el de Extremadura, donde se ha comprobado que la mano del hombre está detrás, es intentar engañar a la gente y reírse de ellos. Ése es el socialismo en nuestro país, el de Sánchez en La Moncloa y el de Page en el Palacio de Fuensalida, un continuo intento de engañar a la gente, confundirla con juegos de palabras y de lanzar cortinas de humo para seguir con su política de promocionarse personalmente en lugar de gestionar.

-¿Gobernaría con Vox como ha hecho Mañueco en Castilla y León?

-Nunca me ha gustado la política ficción ni especular con lo que puede o no puede ocurrir. Aspiro a conseguir una mayoría social que diga que no quiere continuar siendo gobernada por el socialismo y que sea el proyecto del PP que encabezo el que gestione el futuro de la región. Aspiro a que los castellanomanchegos digan un alto y rotundo «basta ya» a Page y al PSOE en las urnas. Por eso mi mente no está en pactos postelectorales, porque confío en que una mayoría amplia de vecinos de mi tierra nos digan en las urnas que prefieren otra forma de gestionar y hacer las cosas que dista mucho a la del socialismo de Page y Sánchez.

-¿Mejor gobernar con Vox a nivel nacional que perder La Moncloa?

-Estoy seguro de que el presidente Feijóo va a conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario; no se me pasa por la cabeza ningún otro escenario. Tendremos un gobierno del PP y a Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa en el momento en el que Pedro Sánchez convoque elecciones generales.

-¿En que se identifica usted con el partido de Abascal?

-No me gusta compararme con otros partidos políticos con los que poco tengo que ver. El PP en Castilla-La Mancha ocupa su espectro político muy marcado y muy identificable y no miramos ni a derecha ni a izquierda porque hemos ensanchado nuestra base para decirle a los castellanomanchegos que aquí caben todos.