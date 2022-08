“Caso Neurona”: un informe pericial señala que Podemos pudo borrar pruebas

Un informe pericial en el marco del “caso Neurona” señala que Podemos ha podido eliminar pruebas de las redes sociales sobre la campaña electoral que se celebró en abril de 2019 para ocultarlas a la investigación. La acusación popular que ejerce Vox, de quien partió la petición de este informe, ha solicitado que comparezca el partido político que dirige Ione Belarra para aclarar lo sucedido. El Juzgado de Instrucción número 42 mantiene tanto a Podemos como a uno de sus fundadores Juan Carlos Monedero imputados mientras aclaran si la consultora mexicana (que da nombre al caso) realizó los trabajos electorales por los que cobró 360.000 euros públicos.

En el informe del pasado 20 de julio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se expone que cierta información de la cuenta de Facebook del partido “ha sido eliminada” y no es posible que esto se produjera de manera aleatoria porque la página dentro de la red social es “exclusiva del partido político” y las normas del gigante americano no contemplan que nadie más pueda sustraer estos datos. “Estos peritos se reiteran en que de haber sido eliminados por la entidad Facebook, los datos no estarían indexados en la caché de los buscadores, pues como especialistas en ciberinteligencia este hecho confirma en una eliminación apresurada, sin conocimientos del ciberespacio y con total confianza a que no sería hallados los elementos eliminados”, recalca el documento de 33 páginas.

Por todo ellos, el perito José Ángel Duarte (que firma el documento bajo las insignias de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos) concluye que el trabajo de borrado de la cuenta Facebook.com/ahorapodemos se hizo “de manera consciente y por interacción del usuario administrador de la página”, aunque aclaran que las labores periciales no han sido capaces de determinar la fecha de la eliminación.

Este informe de parte pretende contraponerse a la versión que dio el partido morado con su propio informe pericial -elaborado por Ramón Devesa y la empresa Areani Consulting SL- que señalaba que no era posible conocer los datos solicitado por el juez. Podemos se negó a entregar las claves de acceso a su cuenta alegando que tenían información privada. Así que los peritos encargados por Vox señalan que solo con esta llave de entrada podrían determinar cuándo se borraron los elementos.

Además en esta prueba, adelantada por El Confidencial, Vox trata de desacreditar el perito que realizó los trabajos para el partido de Belarra explicando que él era administrador de la cuenta. “Existiría la posibilidad de estar ante la llamativa parcialidad de alguien que son dos entes en una sola persona y con un posible interés en la causa, por lo que sería de aplicación la tacha como perito en esta instrucción; anulando el informe realizado por dicha persona”.

El siguiente paso que ha dado la formación que encabeza Santiago Abascal ha sido pedir la comparecencia de Podemos como persona jurídica para explicar todos estos puntos. “La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir”, señala el escrito presentado el pasado 28 de julio.