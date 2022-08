Solo se recupera uno de cada diez cadáveres de quienes pierden la vida al naufragar

Los cadáveres de siete personas, dos de ellas menores de edad, fueron recuperados del mar frente a las costas de Murcia y Alicante, al inicio de esta semana. El posible origen subsahariano, además del hallazgo de una embarcación a la deriva, parecen indicar que se trata de los viajeros de una patera que se hundió. Es el enésimo naufragio mortal que se produce en nuestras costas en lo que va de año.

En el primer semestre del año murieron ahogadas un total de 978 personas, según el recuento de «Caminando Fronteras», una de las ONG que se dedica a contabilizar las muertes en aguas españolas. La mayoría son varones, sin embargo, este año al detectarse un ligero aumento de llegadas de mujeres y niños, también han aumentado sus muertes: 118 mujeres y 41 niños han perdido la vida en el mar en el transcurso de 2022. Uno de los datos más dramáticos es que el 87,83 por ciento de las víctimas están sin ser identificadas. Es decir, apenas se recupera uno de cada diez cadáveres de quienes mueren al naufragar.

Precisamente, uno de los grandes retos de los especialistas en flujos migratorios es conseguir identificar a los fallecidos para poder comunicárselo a sus familias. Hay que recordar que muchas de las personas que se echan en manos de las mafias para llegar de manera irregular a las costas españolas lo hacen solos y tras un largo periplo que, en ocasiones, implica cruzar medio continente africano hasta llegar a Marruecos o Argelia para luego embarcarse en precarias embarcaciones.

En este sentido, desde Cruz Roja –coincidiendo con el Día Mundial de las desapariciones forzosas– han puesto en marcha una campaña para visibilizar esta tragedia y dar a conocer el proyecto piloto «Personas desaparecidas en ruta migratoria» que tras una experiencia previa en Italia, se ha extendido a Canarias, a la zona sur de la península, zona Levante y Baleares. Desde su implementación en las islas se han investigado 45 casos de llegadas, en las que se han contabilizado 308 personas desaparecidas o fallecidas de las que se resolvieron las 101 solicitudes de búsqueda recibidas.

Rutas de inmigración FOTO: T. Nieto

Supuestos de desaparición

Desde Cruz Roja explican que la búsqueda de personas fallecidas y desaparecidas en la ruta migratoria puede darse en tres contextos: que la embarcación saliera, pero no llegara a la costa de destino, que la embarcación llegue con personas fallecidas, o que en la embarcación hayan fallecido personas pero que sus cuerpos hayan desaparecido en el mar.

En función de cada caso los especialistas echan mano de las distintas fuentes . En el primero de los supuestos, cuando se identifica una embarcación que partió de un punto en una fecha determinada pero que no ha llegado a costa, se recopila la información de llamadas y solicitudes de búsqueda de los familiares para elaborar una lista de pasajeros y un relato de lo ocurrido. Posteriormente estos datos se corroboran utilizando herramientas técnicas. En las embarcaciones llegadas a costa con personas desaparecidas, además, los testimonios de los propios supervivientes se suman a esta investigación, así como las noticias o publicaciones en redes sociales al respecto de lo acontecido.

Si la embarcación llega con personas fallecidas, se trata de identificar los cuerpos (juntos al Instituto de Medicina Legal y los juzgados), y si no fuera posible, también se contrasta la identidad del migrante con los supervivientes, y el cotejo de datos en las solicitudes de búsqueda. No en vano, se trata de un proceso realmente complejo porque subirse a una patera o un cayuco es una actividad ilegal y, en muchas ocasiones, son las propias mafias quienes tratan de asegurarse de que no se conozca quiénes se subieron a las embarcaciones.

Goteo de llegadas

El archipiélago canario continúa siendo el destino español que más migrantes en desplazamiento marítimo recibe al año. Prueba de ellos es que en la jornada de ayer volvió a liderar el número de llegadas irregulares a las costas españolas, pese al acuerdo con Marruecos con el que el Gobierno español buscaba frenar las llegadas. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) hizo público ayer un informe en el que dio cuenta de que había interceptado 9.461 intentos de infiltración ilegal en Canarias hasta julio de este año, lo que supone un 25 % más de casos que en 2021. De hecho, en aguas de Fuerteventura, los servicios de rescate socorrieron ayer a 58 personas que navegaban a la deriva, entre ellas diez mujeres y tres niños, de origen subsahariano. Además otras 22 personas, entre ellos dos mujeres, una de ellas embarazada, fueron rescatadas en Almería.