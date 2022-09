Podemos aprieta al PSOE por el bloqueo a sus leyes más ideológicas

PSOE y Unidas Podemos vuelven a abrir el curso político con deberes pendientes, en un escenario claramente preelectoral que atisba varios frentes en el seno de Moncloa. Leyes claves para los morados, y también las más ideológicas, se encuentran bloqueadas en su tramitación final en el Congreso de los Diputados, algunas de ellas, llevan desde el inicio de la legislatura encalladas, lo que desespera a la cuota morada en el Gobierno, a pesar de contar con la aprobación por parte del Consejo de Ministros. Desde la formación minoritaria hay voces que piensan que los socialistas tratan –con la demora de aprobación de sus leyes estrella– desgastarles y «reducir» su influencia en el Gobierno. Es por ello que, fuentes moradas aseguran que la prioridad será «dar la batalla» con la agenda legislativa. «Es hora de que el PSOE demuestre ese giro a la izquierda», secundan.

Así, PSOE y Unidas Podemos se atascan en la tramitación de la ley de Vivienda, ley de Seguridad Ciudadana y de Bienestar Animal. Ante la demora en los tiempos que los morados acusan a los socialistas, en Unidas Podemos pasan a la acción. La estrategia es mirar con lupa las leyes que llegan al Consejo de Ministros por parte de sus compañeros, como ahora la ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública, que los morados amenazan con tumbar si no se revierten las privatizaciones de la sanidad pública. Una ley clave, además, que viene del Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias, que apunta a candidata en Las Palmas para las próximas elecciones municipales. Fuentes de Podemos no dudan en que la «ley Darias» puede decaer esta semana mismo en el Congreso de los Diputados, si el PSOE no negocia con los morados. Este escenario mostraría, de nuevo, la división en Moncloa e, incluso, arrojaría la imagen de un mismo gobierno votando distinto, como ya ocurriera con la ley Audiovisual. Los morados desvían el foco de esa ruptura de unidad de voto y recuerdan que «blindar» la Sanidad Pública es uno de los compromisos que figuran en el pacto de coalición.

A la negociación actual de los Presupuestos Generales del Estado, en Podemos quieren vehicular el compromiso de despejar el camino para aprobar, por ejemplo, la ley de Vivienda, que fue objeto de los primeros presupuestos generales de la coalición, en 2020, y que a día de hoy todavía está enquistada a pesar del compromiso del PSOE a tramitar la norma por la vía de urgencia. Dicha norma, ni siquiera ha comenzado el trámite de ponencia en el Congreso de los Diputados –para enmendar el texto del Consejo de Ministros. Sea como fuera, la ley debe estar en marcha antes de octubre para cumplir con el pacto con Bruselas, pero las rencillas entre PSOE y Unidas Podemos atisban un escenario inviable. Los morados creen que el texto no será apoyado por los socios sin una regulación del alquiler más específica, mientras en el PSOE se critica que el socio enmiende una norma que emana del propio gobierno del que forman parte. Ante el choque, la vicepresidenta Yolanda Díaz, instó ayer a desbloquear con «carácter de urgencia» la ley de Vivienda porque es «fundamental para la calidad de vida de nuestro país». En este sentido, el Congreso debatirá hoy una propuesta de los morados para sacar a alquiler social el parque de viviendas de Sareb, iniciativa que se encuentra dentro de las enmiendas de los morados a la ley de Vivienda. En Podemos creen que los socialistas no la bloquearán en su admisión a trámite, aunque no confían en que salga adelante.

Escenario similar ocurre con la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que también acumula tres años de espera para su aprobación definitiva. Los socios no confían en convencer al PSOE para sacarla adelante, a pesar de que para Unidas Podemos es una de las grandes prioridades legislativas, sin embargo, en el PSOE sitúan los esfuerzos ahora mismo en la aprobación de las cuentas públicas y en la ley de Vivienda.

La ley de Bienestar Animal también es uno de los grandes quebraderos de cabeza para la coalición. La regulación del proyecto de ley de Derechos de los Animales iguala en su catalogación y protección a los perros de caza con los de uso doméstico. Sin embargo, tras las críticas por parte del sector de los cazadores, el PSOE ha presentado enmiendas a la ley para sacar a los perros de caza de la legislación.

Así, las tres normas serán el caballo de batalla para la coalición, en medio de una negociación presupuestaria que el PSOE apuesta por solventar en menos de un mes. En Podemos también confían en que los presupuestos salgan adelante sin dificultades con el apoyo de los socios de investidura y asumen que sus leyes deberán esperar a final de legislatura, en el mejor de los casos.