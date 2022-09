Feijóo y Aznar se “abrazan” para derrotar a Sánchez en las próximas elecciones

Alberto Núñez Feijóo ve a José María Aznar como un activo en su carrera para derrotar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. Así lo ha querido mostrar este viernes en el acto de clausura de la decimoctava edición del Campus FAES (bajo el título ‘Europa después de la invasión rusa de Ucrania’), donde ha conversado con el expresidente del Gobierno y han cruzado elogios. Feijóo ha pedido a Aznar que le “eche una mano” cuando llegue a Moncloa, ensalzando su buena política económica entre 1996 y 2004, y el expresidente le ha correspondido ofreciéndose a “ayudarle” para desbancar a Sánchez.

El encuentro ha estado centrado, sobre todo, en lo económico: España vuelve a encontrarse en unas circunstancias complicadas por la inflación y Feijóo busca reivindicar la credibilidad que tienen las siglas de los populares para gestionar la economía. Y, en este sentido, la etapa de Aznar ha quedado para el recuerdo por la bonanza que consiguió España, que llegó a ser octava potencia mundial por PIB.

En este sentido, la economía está ahora mismo marcada por el deterioro (a ver qué alcance acaba teniendo la inflación) y por la política fiscal que está imponiendo el Gobierno, tratando de gravar a grandes empresas (banca y energéticas) y a las grandes fortunas. A ello se han referido ambos: Feijóo ha acusado al Gobierno de actuar mediante “frivolidades fiscales” y Aznar ha considerado que las medidas de Sánchez son propias de la “izquierda carnívora”.

Feijóo cree que el Gobierno está buscando “distraer” con “impuestos minoritarios” de competencia autonómica, como el de Patrimonio (que están revisando las autonomías gobernadas por el PP), para evitar abordar el debate que plantea el PP: deflactar el IRPF a las rentas bajas y medias (inferiores a 40.000 euros). Es decir, ajustar el IRPF a la inflación para evitar que las subidas salariales que se están dando en algunas empresas no queden neutralizadas por el encarecimiento de los precios. Esta propuesta de los populares sí que tendría un gran impacto económico (mucho más que el impuesto de patrimonio, que apenas recauda 100 millones de euros al año en Andalucía), pero es rechazada por el ejecutivo socialista.

Además, ha recordado que impuestos como el de patrimonio ya no existe en otros países europeos. Feijóo ha insistido en que deben “atraer patrimonio, no expulsarlo” y ha advertido de que con esta política económica, España no aguanta otros cinco años más.

Aznar, por su parte, ha asegurado que la política económica de Sánchez está orientada al “cuantos más pobres mejor” para hacerlos “dependientes”. A su entender, España lo que necesita es atraer ricos para que se invierta más. “Hay en España 200.000 ricos. Es una miseria de ricos. Necesitamos seis millones de ricos”, ha afirmado. Además, el expresidente del Gobierno también ha considerado que la competencia fiscal entre autonomías es positiva: “La competencia fiscal que están criticando es absolutamente sana. ¿Por qué se va a tener que igualar por el peor?”.

En la conversación entre ambos dirigentes, también ha habido hueco para abordar el principal causante de la inflación en estos momentos: la energía. En cuanto a la energía nuclear, Feijóo ha criticado que se cierren todas las centrales térmicas y no se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares. Según Feijóo, España no ha ajustado su política energética a la UE y ha criticado dos “grandes falacias” del Gobierno, la primera decir que la “excepción ibérica es lo mismo que topar el precio de las energías inframarginales”; y la segunda, decir que el impuesto del Gobierno a las energéticas es “el mismo del que está hablando Europa” cuando Bruselas no habla de “gravar las ventas sino los beneficios”.

Sobre el fracking, Feijóo ha admitido que no tiene información para saber las bolsas que tienen y si es rentable pero en el caso de la energía nuclear sí lo tiene claro. Por su parte, Aznar ha puesto en valor lo que Estados Unidos ha logrado con esa técnica y ha aludido a los que sostienen que produce muertos o terremotos, cuando no se conoce que se “haya producido un solo muerto o terremoto” por ello. “Y lo mismo con la energía nuclear, que es imprescindible suextensión como dice Feijóo”, ha apostillado.