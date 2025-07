Feijóo reclama la dimisión inmediata del fiscal general del Estado: "Es sencillo, no puede perseguir delitos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado sereno y contundente a la hora de reclamar la dimisión delfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo lo haya colocado al borde del banquillo de los acusados.

En este sentido, en lo que es un nuevo capítulo en la imputación del fiscal por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el representante de los populares ha aseverado que "no puede seguir ni un minuto más" en sus funciones judiciales.

"Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente", ha sentenciado en su cuenta de X tras conocer la nueva.

De la misma manera aprecia que toda la responsabilidad recae sobre Garcia Ortizy asevera que su subordinada no guarda responsabilidad directa, ya que obedecía órdenes de su jefe en el seno de la Fiscalia.

El PP exige la dimisión del fiscal general del Estado

En la misma línea que el líder de la Oposición, el PP ha denunciado el apoyo del Gobierno a Garcia Ortiz asegurando que "es una auténtica vergüenza sufrir al fiscal general del Estado" que se encuentra imputado.

"Volvemos a insistir en que no hay otra opción que no sea que Álvaro García Ortiz dimita inmediatamente. España no se merece la vergüenza de tener a su fiscal general del Estado procesado e investigado por la comisión de presuntos delitos", ha achacado Ester Muñoz

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado sus afirmaciones y ha refrendado al fiscal, asegurando que no habrá una crisis en su Gobierno a la vuelta del verano.