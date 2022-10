Pinchazo monumental del independentismo en el aniversario del 1-0

Los catalanes han preferido quedarse en casa viendo en TV3 “Asesinato en el Orient Express” a tenor de los datos de asistencia a la manifestación convocada por el Consell de la República presidido por Carles Puigdemont que maneja la Guardia Urbana. Apenas 11.000 personas se juntan en el Paseo Lluís Companys frente al Arco del Triunfo. Y entre los presentes división de opiniones. La que fuera presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido la primera en intervenir entre abucheos y aplausos. Los gritos le han llevado a reconocer que “estáis enfadados” y ha poner el acento de su intervención en el 1 de octubre afirmado que ese día fue “la derrota del Estado” que reaccionó con violencia y represión.

La presidenta de la cámara catalana reivindicó las leyes del 6 y 7 de septiembre que para ella “no conculcaron los derechos” de la oposición. También se refirió al presidente autoexiliado cuando deseó su vuelta y pidió que “trabajemos para hacerlo posible”. Cuando reivindicó una estrategia común de los partidos la bronca subió decibelios “dejemos ya de pelarnos”, sentenció.

Antes del inicio de este acto unas 3000 personas se manifestaron frente al Palau de la Generalitat convocados por la ANC. “Aragonés dimisión” y carteles de “botifler” se veían entre los asistentes. Minutos antes el director de la Oficina de Puigdemont dijo en un tuit que “la comunidad internacional me dice que o hacemos un movimiento contundente pronto o caeremos en el olvido más absoluto”. Habrá que ver lo que dice Puigdemont que clausurará el acto de forma telemática. De momento, ha escrito en las redes sociales que el 1-= “sobrevive a sus ilusos enterradores y manipuladores”, lo que no implica mensaje conciliador.

El presidente Aragonés no ha asistido a ninguno de los dos actos, y la representación de ERC es más bien discreta. En su mensaje del 1 de octubre -el acto institucional fue suspendido por la crisis de Govern- se centró en “hay que poner fin a la represión. Si queremos ganar no podemos dejar a nadie atrás”, en referencia a los exiliados y los que tienen causas pendientes. “Volveremos a ganar”, concluyó aunque se cuidó de no poner fechas más allá de defender la vía de la Ley de Claridad, que el viernes fue rechazada por el Parlament.

Tarragona y Girona

Ni la concentración de Barcelona ha despertado entusiasmo entre los independentismo ni tampoco las que se han organizado descentralizadamente. La movilización de Girona, bastión del independentismo y ciudad de Puigdemont, apenas ha reunido a un centenar de personas y ha dejado una estampa desangelada. Igual que Tarragona, donde tampoco se ha superado un centenar de personas.