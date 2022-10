Ahora Abogacía elige a Juan Gonzalo Ospina para liderar su candidatura a las elecciones del ICAM

El movimiento Ahora Abogacía propondrá al abogado Juan Gonzalo Ospina liderar la candidatura del movimiento a las próximas elecciones del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Ospina ha obtenido el 81,12% de los votos emitidos en las primarias.

El proceso de primarias ha contado con la participación de 407 abogados colegiados en el ICAM. Durante el proceso de validación de los inscritos, se han registrado 87 inscripciones no válidas, correspondientes a no colegiados en el ICAM o “cuentas falsas” sin concordancia entre los datos personales, el DNI y número de Colegiado.

El 86,73% de los electores han optado por realizar la votación de forma telemática, a través de una plataforma especializada en voto telemático Kuorum, con todas las garantías de secreto en las votaciones y cifrado electrónico de las mismas. El 13,27% restante de los electores han preferido acudir a los puntos de votación presencial establecidos por Ahora Abogacía en los municipios de Madrid, Alcobendas, Galapagar, Majadahonda y Móstoles.

Un momento de las primarias FOTO: La Razón (Custom Credit)

Al cierre de las primarias, las actas de las votaciones han sido depositadas ante el notario de Madrid Manuel Richi por el Secretario del Comité Electoral, Martín Hernández-Palacios. Posteriormente, se ha comunicado el resultado a todos los candidatos nominados. Ospina tiene ahora un plazo hasta la próxima reunión de la Junta Directiva de Ahora Abogacía para aceptar la elección de liderar esta candidatura. En caso contrario, se propondría la candidatura de cabeza de lista electoral a Carolina Mata de la Torre, que ha obtenido un 8,16% de los apoyos.

Ospina es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Abogado penalista, con despacho propio. Ha sido presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados. Desde 2016, es vicepresidente de la Fundación Independiente y desde 2018, es diputado quinto de la Junta de Gobierno del ICAM.

La Junta Directiva de Ahora Abogacía ha expresado su gratitud hacia todos los simpatizantes por su colaboración y participación en este proceso. También ha manifestado su completo respaldo hacia el liderazgo de Juan Gonzalo Ospina por su continuo apoyo al movimiento desde sus inicios “mostrando una gran sensibilidad a las demandas de cambio y trasladándolas a la Junta de Gobierno del ICAM de la que forma parte”. El resto de los candidatos, sin excepción, han pedido a sus apoyos que se sumen de inmediato a la candidatura de Ospina.

Ahora Abogacía se muestra muy satisfecha con los datos de participación que constituyen una base muy importante de profesionales interesados con el proyecto de modernización que propone este movimiento y que permiten afrontar con confianza la campaña electoral para las próximas elecciones del ICAM.

Actualmente, la plataforma cuenta ya con más de 1.000 simpatizantes en 5 comunidades autónomas españolas y 7 países de América Latina.

Tras conocer el resultado de la votación Ospina ha asegurado: “Estoy muy agradecido por la confianza de mis compañeros. Muy ilusionado por lo que esta responsabilidad significa”. Además, ha aclarado que “todavía no me he manifestado si acepto esta oportunidad, pues es algo que tengo que hablar con la familia y parte del equipo que liderará es proyecto, para trabajar entre todos por la abogacía que nos merecemos”.