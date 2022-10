El exdetective de Método 3 reconoce que trabajó para Interior aportando información sobre Cataluña

El exdetective de Método 3 Julián Peribáñez ha reconocido este martes en la Audiencia Nacional que trabajó para el Ministerio del Interior aportando información relacionada con Cataluña. En una declaración en el marco de la línea de investigación número 27 del macrocaso “Tándem”, Peribañez se ha desvinculado de cualquier negocio con el comisario José Manuel Villarejo y ha dudado del origen de esta pieza que fue abierta a raíz de una querella del dueño de la agencia de detective Francisco Marco, según varias fuentes presentes en la declaración.

La causa se queda ahora pendiente de la decisión del juez Manuel García Castellón después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido su archivo. Lo que se indaga es si la detención de Marco y el registro de Método 3 en febrero de 2013 fue ilegal y orquestado desde el entorno de Villarejo puesto que en su casa aparecieron documentos de la agencia de detectives. Pero ni para Anticorrupción ni para el propio Peribáñez, a la luz de su declaración hoy, este asunto tiene recorrido.

El extrabajador, que es perjudicado en la pieza y tiene acceso a las diligencias, ha dicho que cuando se le dio copia de todo pensaba que iba a haber más novedades, pero que nada de lo denunciado por Marco supone novedad alguna para investigar. En este sentido, se ha desvinculado de Villarejo; no sabe por qué su nombre aparece en las agendas, ha dicho, y no fue él quien le dio documentación. Tampoco ha implicado en nada al policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso. Peribáñez asegura que no tiene actividad laboral con él, sino que son amigos.

Una línea muy distinta a la que ha sostenido Francisco Marco, según fuentes jurídicas, que no solo ha pedido la imputación de Giménez Raso sino también del que fuera su socio por tramar a sus espaldas una suerte de complot a raíz de la grabación del restaurante ‘La Camarga’ (en la que aparecían la exnovia de Jordi Pujol hijo y la entonces presidenta del PP catalán) que al final terminó en su detención. Marco siempre ha defendido que esta grabación fue legal, mientras que Peribáñez ha alegado frente al juez que fue encargada por el PSOE catalán y que se pagaron 3.800 euros. Por el momento, el magistrado solo mantiene imputado en esta pieza al comisario Villarejo. La investigación del caso que llegó a adquirir el nombre de ‘La Camarga’ fue archivada en los juzgados de instrucción de Barcelona.

Peribáñez ha confirmado que estuvo colaborando con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional para aportar información sobre temas de Cataluña. Trabajó como confidente y cobró de fondos reservados. Una revelación que fuentes jurídicas señalan que no es nueva, sino que fue desvelada en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en torno al asunto del pendrive robado a Pujol.