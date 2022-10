Enmienda a Tezanos en el Congreso: “Las últimas once encuestas privadas dan como ganador al PP”

Es uno de los hombres del momento en la política nacional: José Félix Tezanos. Director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es el responsable de elaborar las encuestas del Estado y sus proyecciones demoscópicas casi siempre favorables a Pedro Sánchez le han situado en el punto de mira desde el primer momento. Este miércoles ha acudido al Congreso para dar explicaciones sobre el presupuesto del organismo público para el año que viene, que será de 12,65 millones de euros (un 14% más que en 2022), y se ha llevado duras críticas por su trabajo, después de que su último barómetro publicado el lunes diera ganador a Sánchez, por delante de Alberto Núñez Feijóo, cuando todo apunta a lo contrario. “Las últimas once encuestas de empresas demoscópicas privadas dan como ganador al PP”, ha replicado el diputado popular José María Bermúdez de Castro, aludiendo a todas las encuestas elaboradas y publicadas este mes de octubre.

Bermúdez de Castro ha sido contundente con Tezanos y ha desmontado sus estimaciones mostrando el historial de encuestas elaboradas en el último mes por empresas privadas y publicadas en medios muy diversos editorialmente. En este sentido, ha afirmado que los resultados del CIS favorecen a Sánchez porque la muestra de entrevistados tiene un “sesgo de izquierdas”: “De cada tres entrevistados de media en el último año, dos se reconocían de izquierdas y eso no refleja la realidad electoral de España. España no es de izquierdas”, ha señalado.

En cambio, Tezanos se ha defendido también elevando el tono. Por un lado, ha reivindicado que los análisis del CIS valen “cuatro veces” más que el resto de encuestas porque se elabora con 4.000 entrevistas (mientras que las empresas privadas lo hacen con 1.000); y, por otro lado, ha justificado su vínculo con el PSOE, asegurando que su militancia no tiene por qué influir en su trabajo. “He vivido en una época en que por ser miembro del PSOE te detenían y te metían en la cárcel. Yo he estado en la cárcel. No vuelvan ustedes a esa lógica. ¿Por que una persona que tiene una ideología no puede dirigir un organismo público? Todo el mundo tiene ideas”, ha resumido, contraatacando al PP por haber relevado a Pablo Casado cuando las encuestas iban a favor. “¿Por qué sustituyeron a Casado si tenían a una joya y todas las encuestas le iban tan bien?”, ha planteado.

Presupuesto

Sobre el presupuesto, ha defendido que esté creciendo en los últimos años porque se ha contratado a personal “más cualificado” del que había y porque se ha “regularizado” a muchos trabajadores (en total, hay ahora en torno 150 empleados estables). También ha aumentado el dinero por el tamaño de las muestras, que han pasado de 2.500 entrevistas a 4.000. En todo caso, ha advertido de que probablemente haya algún aumento de gasto más del previsto ahora porque 2023 es año electoral y eso requerirá más trabajo para la elaboración de encuestas.