El PP mejora en dos escaños su posición con respecto a la encuestas de agosto, pese a la campaña fiscal del Gobierno que incluyó el anuncio de los nuevos impuestos contra grandes fortunas, banca y energéticas, así como más ayudas sociales. El PP aumenta también su ventaja con respecto a Vox, que pierde otros dos diputados sobre los que tenía en agosto, según el sondeo de NC Report realizado entre el 10 y el 14 de octubre. El PP ganaría 3.230.160 votos y entre 53 y 55 diputados con respecto a las últimas elecciones generales.

La ofensiva fiscal sí sirve al PSOE como colchón para detener la caída, e incluso podrían crecer un diputado frente a las estimaciones demoscópicas de agosto. Pedro Sánchez conseguirá hoy el 24 por ciento de los votos, lo que le daría entre 91 y 93 escaños. La caída con respecto a las generales es de 966.602 votos y entre 27 y 29 diputados. En agosto el PSOE se movía entre los 90 y 92 diputados. También podría subir un diputado Unidas Podemos, a quien el sondeo sitúa en los 24-26 escaños, con una caída global con respecto a las generales de casi ochocientos mil votos y entre 9 y 11 diputados.

Esta ligera mejoría del bloque de la izquierda, dos escaños en total en su horquilla más alta, no frena la consolidación de la mayoría absoluta que sumarían PP y Vox en un nuevo Congreso. Los dos partidos alcanzan más del 47 por ciento. Es significativo que en este contexto Vox empeora su posición con respecto a la del sondeo de agosto. La alternativa que lidera Albero Núñez Feijóo parece que sigue cercando el espacio de Santiago Abascal para crecer, sobre todo después de las elecciones andaluzas y la crisis interna abierta por la salida de Macarena Olona del partido. La encuesta de NC Report sitúa a Vox en el 12,9 por ciento de los votos, y con entre 39 y 41 diputados, con una diferencia con respecto a las últimas elecciones generales de diciembre de 2019 de más de medio millón de votos y 11-13 escaños menos. En agosto la proyección de voto le daba 41-43 escaños.

185 escaños

No obstante, PP y Vox suman hoy el 47 por ciento de los votos y 183 escaños. Y si se les añaden los representantes de Navarra Suma alcanzan los 185, nueve más de la mayoría absoluta. Esta fotografía no ha conseguido alterarla, de momento, el giro a la izquierda de Moncloa, adaptándose a la línea de Podemos, con la bandera de la contraposición entre ricos y pobres. El PP está en sus máximos de la última década, pero los otros partidos del bloque del centroderecha se enfrentan a distintos problemas que apuntan que no pueden seguir el ritmo ascendente de Feijóo.

Ciudadanos está ya fuera del Congreso, con una trayectoria descendente y en sus mínimos históricos. En las elecciones de noviembre del 19 obtuvo el 6,9 por ciento del voto y hoy tiene únicamente el 1,6 por ciento de expectativa de voto.

Vox, segunda fuerza de la derecha, con el 15,1 por ciento de los votos y 52 diputados en las anteriores elecciones generales, se mantuvo en esos niveles hasta principios del 2022. Con un breve repunte en los meses de febrero y marzo, por la crisis de Pablo Casado, desde la llegada de Feijóo ha comenzado a deslizarse por la pendiente, mes tras mes, hasta situarse en su mínimo de los tres últimos años.

Este continuo descenso de Vox puede poner en peligro la mayoría de la derecha pues en abril de 2019 solo consiguió 24 escaños con el 10 por ciento de los votos. La Ley d’Hont repartiría los escaños que pierde Vox entre PSOE y PP a partes iguales. En el PP trabajan sobre este escenario y empiezan a contemplar el objetivo de una mayoría amplia o incluso mayoría absoluta, como la de 2000 o 2011. La previsión demoscópica es que Vox siga mermando de aquí a las próximas elecciones, como sucedió a Ciudadanos. A fecha de hoy la suma de PP y Vox supera el 44,6 por ciento de Mariano Rajoy en 2011: hoy tienen el 47 por ciento, pero, por separado, sus escaños son 183. Más votos que Rajoy y menos escaños. En Génova creen que el trasvase de voto de Vox al PP continuará, y que cuanto más tarde Sánchez en convocar elecciones mayor será.

En la izquierda preocupa que el escenario de incertidumbre y las cesiones al independentismo agraven la factura que tengan que pagar por esta legislatura, y que crezca la abstención socialista y también el trasvase de voto del PSOE a los populares. En esta encuesta alcanza el 10,1 por ciento. El PP es el partido con más fidelidad de voto, hasta el 96,6 por ciento. Vox le cede ya el 23,8 por ciento de sus apoyos y Ciudadanos el 72,8 por ciento.

El nuevo Congreso sería más independentista que el actual por la capacidad de partidos catalanes y vascos de sostener sus apoyos. ERC se mantiene en los 13 diputados. JxCat, el partido de Carles Puigdemont, podría subir uno, igual que PNV y Bildu.