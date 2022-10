El tribunal pide a la policía que localice a un empresario estafado por el ‘Pequeño Nicolás’

“Con ánimo y fuerza” entraba este martes Francisco Nicolás Gómez Iglesias a la Audiencia Provincial de Madrid para enfrentarse a la estafa de la que le acusa la Fiscalía que pide para él 6 años de prisión por tres delitos. El conocido como ‘Pequeño Nicolás’ llegaba con el foco mediático puesto más en la caída global de Whatsapp que en su subida por las escaleras de los juzgados, donde tiempo atrás se agolpaban cientos de medios de comunicación. En cualquier caso, “todo bien”, dijo antes de sentarse en el banquillo por haberse hecho pasar supuestamente por un miembro del Gobierno para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga con la venta de la finca ‘La Alamedilla’ (Toledo) en 2014. El juicio se ha suspendido algo más de tres horas después porque el tribunal ha pedido a la policía que localice a este testigo clave que no ha comparecido.

De los hechos relatados en esta primera sesión por el entonces jefe de grupo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Rubén Eladio López, todo se inició con una carta de Presidencia del Gobierno (ocupada entonces por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría) dando el aviso a la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior y a la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Había que seguir a un joven que estaba metido en líos, así que se encomendó al comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, esta tarea y él puso a Eladio al frente. Su trabajó consistió en “averiguar si se hacía pasar por un representante del Gobierno [el Pequeño Nicolás], con quién contactaba...”, según ha contado este martes.

Para eso, coordinaron una serie de vigilancias los días previos a su detención, del 7 al 14 de octubre de 2014. “Yo tenía un dispositivo montado en el domicilio de la Hidalga”, ha señalado Eladio. Durante los seguimientos vieron cómo se movía en coches simulando con “rotativos luminosos” iguales que “los vehículos de escoltas”. Los agentes observaron también cómo el joven entró en una copistería y estuvo confeccionando documentos con insignias con la bandera de España y de Europa. Los distintos policías que han pasado esta mañana por el tribunal confirmaron que pidieron luego al dueño de la tienda de fotocopias que les dieran los papeles comprobando así que estaba falsificando documentos oficiales.

Pero la Unidad de Asuntos Internos necesitaba pillarlo en el momento en el que los utilizara y eso sucedió en el domicilio del empresario. “En este momento yo hablo con el señor de la Hidalga y le decimos que puede ser víctima de una estafa, y él de propia voluntad se acerca a nuestras dependencias para declarar”. Así se materializa la detención de Gómez Iglesias.

Precisamente, de la Hidalga, su mujer y uno de los chófer que llevaba al joven no se han presentado en la Audiencia Provincial. Tres testigos importantes por los que la presidenta del tribunal Ángela Acevedo ha suspendido la sesión a ver si mañana aparecen. La abogada del Estado Rosa María Seoane ha explicado que se trata de testigos “fundamentales, pero no imprescindibles” porque a su juicio hay suficientes pruebas. Los escenarios que se podrían dar si no aparecen son varios: que las partes decidan continuar sin ellos o que, en el caso de que los consideren pieza indispensable, se den un plazo de 30 días para lograr que vengan. Si no, el juicio debería empezar de cero. En cualquier caso, la última palabra la tiene la presidenta del tribunal que, según fuentes jurídicas, tiene la intención de continuar de todas todas.

A su salida el ‘Pequeño Nicolás’, seguido por cierto por una cámara que está grabando un documental sobre su vida, ha expresado: “Nosotros no vamos a retirar una testifical que me parece la más importante”. Cabe recordar que de La Hidalga no quiso denunciar en su momento al joven a pesar de haberse confirmado estafado en la Policía. Por su parte, la defensa de Gómez Iglesias ha adelantado que mañana alegará dilaciones indebidas así como trastorno de la personalidad del acusado que ya está acreditado por la sentencia del anterior juicio sobre Ribadeo. Todo para intentar reducir las penas por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas.

Llamadas a Sáenz de Santamaría en el banco

Días antes, el viernes 10 de octubre Gómez Nicolás y de la Hidalga acuden a una sucursal del banco Santander para sacar en efectivo medio millón de euros. “Creo recordar que me dijo que trabajaba para el Gobierno. Recuerdo que Gómez Iglesias me dijo que era ayudante de no sé qué del Ministerio de la Presidencia”, ha explicado el director de la sucursal. Él les traslada que no se pueden llevar tanto dinero y que ese proceso no es inmediato. Pero Nicolás insiste y comienza a hacer llamadas supuestamente a “Soraya”.

Al director de la sucursal le sorprendieron varias cosas: que habían aparcado el coche encima de la acera, que ese viernes había Consejo de Ministros y molestar a la vicepresidenta del Gobierno varias veces cuando estaba reunida le “chocó”, que puso un informe supuestamente oficial encima de la mesa... El ‘Pequeño Nicolás’ propuso crear una cuenta nueva y pasar todo el dinero de de La Hidalga ahí. A su nombre. Una operación que el banquero tomó como muy extraña, pero el empresario estaba de acuerdo. Eso tampoco se podía hacer, así que finalmente decidieron sacar en efectivo 25.000 euros.