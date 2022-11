Ramón Espinar denuncia que Pablo Iglesias le ha bloqueado: “Le deseo mucha suerte en todo menos en su empeño de vengarse de todo y de todos en política”

Ya no había ningún tipo de relación, pero ahora Pablo Iglesias lo confirma. El exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha anunciado en sus redes sociales, que su excompañero de partido y exlíder morado le ha bloqueado en sus redes sociales.

Lo ha hecho justo en el día que Espinar ha arremetido contra él en sus redes sociales, después de que este domingo el exvicepresidente clamara contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volando todos los puentes entre Podemos y Sumar. “La política es: tierra quemada, barbecho y volver cuando esté abonada al grito de «con Pablo vivíamos mejor». Que nadie levante la cabeza ni triunfe por encima suya. La caricatura de un liderazgo tóxico”. Con estas palabras definía Ramón Espinar, la actuación del exlíder morado Pablo Iglesias durante la denominada “Uni de otoño”.

Ramón Espinar ha dado el aviso en Twitter, dando por finiquitada su deteriorada relación con Iglesias. “Me he encontrado esto. A ver si me bloquean también las cuentas que manejan y me dejan de enmerdar las notificaciones. Yo le deseo mucha suerte en todo menos en su empeño de vengarse de todo y de todos en política. Menos rabia y más dar gracias a la vida, que ha sido generosa”, ha deseado el exlíder madrileño.

Me he encontrado esto. A ver si me bloquean también las cuentas que manejan y me dejan de enmerdar las notificaciones.



Yo le deseo mucha suerte en todo menos en su empeño de vengarse de todo y de todos en política. Menos rabia y más dar gracias a la vida, que ha sido generosa. pic.twitter.com/Au1Vv4HgRE — Ramón Espinar (@RamonEspinar) November 7, 2022

Ramón Espinar era el hombre fuerte de Pablo Iglesias en Madrid, que acabaría dimitiendo de todos sus cargos en la organización tras sus quejas para recuperar la autonomía del rumbo de Podemos Madrid y justo en medio de la crisis desatada en el partido después de que Íñigo Errejón se situara fuera del partido para liderar la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid, en las elecciones autonómicas.

Este lunes, Espinar lanzó una dura crítica contra Iglesias: “Hoy Iglesias ha conseguido instalar en todos los medios un mensaje agrio, agresivo y vengativo contra Yolanda Díaz. No son las cloacas, es lo que dijo. No carga contra el poder económico en esta crisis, sino contra la compañera que él mismo designó para sucederle”. Acusó a la formación de convertir un partido con 72 diputados y cinco millones de votos en “un club de fans del podcast de su ex secretario general”. A juicio del exdirigente de Podemos, todo ello se debe al “síndrome de la Moncloa (acritud y paranoia) pero sin Moncloa”