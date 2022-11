Podemos exhibe músculo ante Díaz: “Un proyecto de país no solo es pensar en el futuro que deseamos”

No se encontraba entre los oyentes, ni participará en la “Uni de otoño” de Podemos, pero la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recibido varios mensajes por parte de la dirección de Podemos, en la apertura de las jornadas que tienen por objeto marcar la hoja de ruta del partido de cara al próximo ciclo electoral.

Podemos ha celebrado esta tarde la primera parte de las charlas de formación en el campus de Ciencias Políticas de la UCM y ha llamado a su militancia a seguir apoyando al partido, reivindicándose como “la fuerza que transforma”. Una manera de reivindicarse en un momento clave en la izquierda donde hay más dudas que certezas sobre su unidad y sobre como confluirán las distintas fuerzas a las próximas elecciones generales tras la irrupción de Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Díaz que rechaza disolver su marca en una “sopa de siglas”.

El partido ha pedido “liderar el espacio a la izquierda de nuestro país” porque “Podemos tiene que liderar ideológicamente y políticamente” en palabras de la secretaria de Organización, Lilith Vertstrynge, quien se ha encargado de esbozar las líneas de los objetivos que tiene el partido y de reivindicarse ante la vicepresidenta, que se encuentra inmersa en la consolidación de su proyecto de país a través de Sumar.

Así, en su intervención ha asegurado que los candidatos que han sido elegidos este mismo viernes en primarias o los dirigentes del partido " sabemos que un proyecto de país no es solo pensar en el futuro que deseamos, en los cambios estructurales a largo de plazo que queremos realizar sino como es el día a día de los españoles”. Un mensaje directo a la ministra de Trabajo. “Hay q preguntarse en que podemos hacer para q en el día a día q podemos hacer para q los ciudadanos vivan mejor. No hay mayor proyecto de país q ese”, ha zanjado. La número tres del partido ha elegido unas palabras claves con las que busca exhibir músculo y advertir a la vicepresidenta que ellos también se esfuerzan por “cambiar la vida de la gente”, que es uno de los mantras que más usa Díaz, con el fin de centrarse en la “política de las pequeñas cosas”, la que, a su modo de ver, afecta a la ciudadanía.

El partido usará estas jornadas para reivindicarse constantemente como el partido que ha logrado “transformar” la política desde su entrada en el Ejecutivo de coalición, en un espacio que no compartirá con otros actores de izquierda destinados a entenderse, como la vicepresidenta o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que si bien estaban invitados, han declinado acudir a la “Uni de Otoño” por tener comprometida agenda. Lo cierto es que, según ha podido saber este diario, el partido morado no había reservado una intervención cerrada para ninguno de ellos, es decir, que el partido no buscaba poner el foco en la líder de Sumar ni en el dirigente de IU.

"La política para nosotras es una manera de hacer sociedad. Y, ahora, tenemos tres días en la #UniDeOtoño22 para pensar juntos y juntas y proyectar el país que queremos.



Llevamos cuatro años en el Gobierno demostrando que sabemos gobernar mejor que la derecha".



📽 @MazelLilith pic.twitter.com/XxRKzKgiJz — PODEMOS (@PODEMOS) November 4, 2022

En esta primera intervención, ha habido más mensajes claves. En la presentación de candidatos para competir en las próximas elecciones autonómicas y municipales ha participado el vicepresidente segundo del gobierno valenciano y ahora también cabeza de cartel para los comicios, Héctor Illueca que ha dejado claro que Podemos entró en la política “para cambiar este mundo, para transformar las estructuras de poder”. El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados ha seguido el mismo camino en su discurso al gratificarse de que lo que caracteriza a Podemos es “ser la fuerza que transforma a la sociedad”