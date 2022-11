Iglesias tampoco consigue plaza de profesor en la Facultad de Políticas de la Complutense

No ha podido ser, otra vez. El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha intentado hasta en tres ocasiones concurrir a los exámenes públicos para conseguir una plaza como profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. De momento se han publicado dos resoluciones y las dos le han sido denegadas.

En el mes de julio, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias anunció que se había presentado al concurso de dos plazas como profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Su deseo de regresar al lugar en el que estudió y posteriormente fue profesor se concretó en su decisión de optar a dos plazas. Una de ellas en la Facultad de Políticas y otra en la de Ciencias de la Información.

El pasado 7 de octubre, la Facultad confirmaba de que no había logrado hacerse con la plaza de profesor asociado de la asignatura de Información en radio e Información en TV. Entonces, Iglesias recibió por parte del tribunal, una calificación de cuatro puntos sobre diez.

Ahora, la Facultad ha vuelto a negarle una plaza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, correspondiente al departamento de Historia, Teorías y Geografía de Políticas, en el área de conocimiento Ciencia y Política de la Administración. La Universidad ha expulsado de la posibilidad de obtener la plaza a Pablo Iglesias en base a dos criterios: por no acreditar ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario en la materia para la que se convoca la plaza, en primer lugar y, en segundo lugar, por no acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional efectiva relacionada con el perfil de la plaza, adquirida fuera de la actividad académica universitaria.

El pasado mes de Julio solicité una plaza de profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Abro hilo 👇🏻 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 7, 2022

Una información que ha revelado el propio exvicepresidente del Gobierno en sus redes sociales criticando que se haya excluido “a todos los candidatos” que optan a la plaza. Siembra la duda sobre el proceso de selección al asegurar que “ pueden revisar las plazas convocadas en el mismo área de conocimiento en la web de la UCM. Verán que los mismos candidatos no fueron excluidos en otras ocasiones”. “Parece que en este caso el tribunal no ha tenido a bien evaluar los méritos de ninguno de los que nos presentábamos. Insisto en que es extrañísimo y del todo infrecuente”, ha desgranado en un hilo de Twitter.