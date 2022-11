El CGPJ se autosilencia: rechaza por un solo voto informar sobre la reforma exprés de la sedición

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no realizará finalmente ningún informe sobre la derogación del delito de sedición, que el Gobierno va a equiparar a unos desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años de prisión.

Su informe es preceptivo, aunque no vinculante (como el del Consejo de Estado) cuando se trata de una anteproyecto de ley, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez esquivó ese paso al tramitar la modificación legal a través de una proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos.

Pese a ese desplante, el Pleno del CGPJ ha abordado en su reunión de hoy la posibilidad de realizar ese informe -impulsada por los vocales Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona y Carmen Llombart-, aunque por un solo voto esa propuesta no ha salido adelante. Solo esos ocho vocales conservadores han votado a favor, nueve se han opuesto y se ha registrado además la abstención del vocal Wenceslao Olea.

No obstante, los vocales que han respaldado la iniciativa han anunciado que firmarán un voto particular en el que desgranarán su argumentación jurídica sobre la reforma exprés para reformar el delito de sedición (una de las recurrentes exigencias de ERC). Fuentes del bloque mayoritario apuntan que resulta complicado digerir que “el día que he votado la reforma del Código Penal sobre el maltrato animal (incluidas ranas, sapos y lagartijas) no voy a informar sobre la reforma de la sedición”.

“Armonizar” las penas

El Gobierno justificó la reforma en la necesidad de “armonizar” la respuesta penal al delito de sedición con las penas previstas para conductas similares en otros países de nuestro entorno, al considerar las actuales penas (hasta de 15 años cuando lo comete una autoridad) desproporcionadas.

Pero al oponerse a la concesión de los indultos a los condenados por el «procés», el Tribunal Supremo ya cuestionó ese argumento al insistir en que la sedición no es un delito «trasnochado y sin equivalente en el derecho comparado».

En Alemania, como delito de alta traición se castiga al menos con diez años de prisión e incluso con la prisión perpetua, recordaba el alto tribunal, que señalaba además que en Francia las penas también pueden llegar a la cadena perpetua para los dirigentes de «movimientos insurreccionales». En Italia, añadía la Sala de lo Penal, las penas oscilan entre los 20 y los 30 años de cárcel, mientras que Portugal prevé penas de diez a veinte años de reclusión para quien intente «separar de la patria una parte del territorio». Asimismo, en Estados Unidos -recalcaba el TS- la conspiración sediciosa se considera «la forma más grave de atentado contra el Gobierno» de la nación.