La Eurocámara vuelve a citar a Marlaska por lo sucedido en Melilla

La tragedia de la valla de Melilla, cuando al menos 23 inmigrantes murieron para llegar a nuestro país a través del paso fronterizo de Marruecos, vuelve a a ocupar la atención del Parlamento Europeo. La Eurocámara ha vuelto a pedir al ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, su comparecencia para explicar los sucedido. El Parlamento Europeo solicitó el pasado 14 de julio la presencia del ministro del Interior en la comisión de Libertades Civiles. Tras el silencio de las primeras semanas, Grande-Marlaska acabó declinando la invitación hasta que estuvieran concluidas las investigaciones que están llevando a cabo la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Una actitud que fue criticada por las fuerzas políticas de la oposición presentes en este foro.

El Parlamento Europeo no se da por vencido y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la citada comisión han vuelto a pedir al ministro que participe en una reunión para dar explicaciones después de que las últimas imágenes de la tragedia difundidas por el consorcio de medios Lighthouse contradigan la versión del titular de Interior. Marlaska sigue manteniendo que las muertes no ocurrieron en territorio español, a pesar de que existen evidencias de lo contrario. Incluso ha criticado a los diputados del la comisión de Interior del Congreso español por, según él, no haber visto el vídeo completo, facilitado por el propio Ministerio de Interior, lo que les habría llevado a conclusiones equivocadas sobre los hechos de aquel fatídico día.

En una comparecencia hace semanas en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aseguró que «la avalancha y los aplastamientos se produjeron en zona bajo autoridad española».

Según explicó la directora de CEAR, Estrella Galán, los mapas del Instituto Geográfico Nacional y del Catastro demuestran que estos hechos sucedieron en territorio español, por lo que «la insistencia en el mantra de que no sucedió en España», entre otras explicaciones dadas por el Gobierno para lavarse las manos por lo sucedido, «ya no se sostiene ni un día más».

La nueva solicitud para que Marlaska se persone en el Parlamento Europeo ha salido adelante a instancias del Partido Popular y con la oposición de los socialistas y de Conservadores y Reformistas, fuerza política en la que se encuadra Vox.

El pasado 5 de julio ya se celebró un debate en el Parlamento Europeo dedicado exclusivamente a estos hechos con la presencia de la comisaria de Interior Yvla Johansson que calificó como «viernes negro» la tragedia sucedida ese día. La política sueca pidió una investigación para esclarecer lo sucedido. «Hay que hacer todo lo posible por salvar vidas y tratar a la gente con respeto y conformidad con sus derechos», aseguró Johansson que dedicó parte de su intervención a cargar contra las mafias que incentivan las llegadas irregulares al Continente europeo y subrayó la «gran presión» que tuvieron que afrontar los agentes que estaban ese día trabajando en la frontera de Melilla.

Desde el viernes 24 de junio se ha confirmado la muerte de al menos 23 personas después de que 2.000 migrantes de origen subsahariano intentaran cruzar la valla de Melilla, pero diversas organizaciones humanitarias aseguran que la cifra real de fallecidos podría ser mayor y la cifran en 37.